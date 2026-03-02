Reggio, fiocco azzurro in casa Guidetti: è nato il secondogenito Alessandro

Fiocco azzurro a casa Guidetti. Domenica scorsa, alle 11.07, all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è venuto al mondo Alessandro, 49 centimetri di altezza e 3,677 kg di peso. Il neonato e la madre, Vanessa Marchesi, medico radiologo, sono in ottime condizioni.
Per il leader emiliano di Azione, 61 anni, si tratta della seconda paternità dopo quella avvenuta in giovane età che diede la vita a Jessica, avvocato, oggi assessore al Comune di Albinea. Al neonato e alla coppia vanno le vive congratulazioni della redazione di 24Emilia.
