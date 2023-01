Reggio. Conad: con i giovani per la sostenibilità e la difesa dell’ambiente

“Sostenere le nuove generazioni significa sostenere il futuro”. Un principio ispiratore per Conad Centro Nord che a Reggio Emilia, presso l’Uci Cinemas, ha dato appuntamento a oltre 140 studenti dell’Istituto Scaruffi-Levi-Tricolore insieme ad oltre 30mila studenti collegati da tutta Italia per l’evento nazionale trasmesso in live streaming sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. È la seconda tappa del progetto dedicato al mondo della scuola sostenuto da Fondazione Conad ETS e realizzato da Unisona, per sensibilizzare i cittadini del futuro attraverso la voce dei protagonisti dell’impegno sociale e civile del nostro Paese.

Patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune di Milano, e trasmesso in diretta dalla Piazza dei Mestieri di Milano, l’evento del 19 gennaio è il secondo appuntamento organizzato nell’ambito di un ‘progetto scuola’ che proseguirà nei prossimi mesi proponendo alle scuole italiane un importante programma di eventi in live streaming su temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni, garantendo l’accesso gratuito a tutte le classi che vorranno partecipare. Infatti, grazie all’impegno attivo delle Cooperative Conad sul territorio, tra cui Conad Centro Nord, gli studenti avranno la possibilità di aderire al programma formativo nazionale e di fruire gratuitamente della visione di questi eventi nelle sale cinematografiche delle loro città.

L’obiettivo di questa iniziativa è favorire la presa di coscienza delle nuove generazioni su temi di grande attualità, e suscitare tra i ragazzi la voglia di comprendere il presente, ponendosi sempre nuove domande e diventando attivatori del cambiamento sociale. Un dialogo su

AMBIENTE E SOSTENIBILITà, per analizzare la crisi climatica sempre più tangibile e sconcertante. Al di là dei dati e delle evidenze continuamente prodotte dalla scienza, gli effetti negativi del riscaldamento globale cominciano a vedersi e sentirsi nel quotidiano. I ragazzi, presenti e in collegamento dai loro istituti scolastici hanno avuto la possibilità di seguire questa appassionante e interattiva conversazione, parlarne e interagire con la climatologa Elisa Palazzi, professoressa presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, l’ingegnere ambientale Giovanni Mori, attivista del movimento Fridays For Future Italia, e la referente ASviS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) Ottavia Ortolani, che porteranno le loro testimonianze. L’incontro sarà condotto da Sara Segantin, scrittrice, narratrice scientifica e presentatrice televisiva per servizi e approfondimenti inerenti sostenibilità e giustizia climatica. L’appuntamento sarà ulteriormente arricchito dalla partecipazione straordinaria di Giovanni Storti, famoso componente del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” e, come magari non tutti sanno, molto impegnato nella riflessione su diversi temi ambientali che affronta nel suo profilo Instagram con delle pillole davvero uniche e illuminanti.

Ad accogliere gli studenti presso l’UCI Cinema, l’AD di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini, il Socio Conad di Reggio Emilia e membro del CdA Mauro Rondanini, unitamente all’Assessora alle Politiche per la Sostenibilità con deleghe ad Ambiente, Agricoltura e Mobilità sostenibile di Reggio Emilia, Carlotta Bonvicini, e al Responsabile dell’Area istituzionale e Promozione associativa di Legacoop Emilia Ovest, Matteo Pellegrini.

“Conad Centro Nord è da sempre sensibile alle tematiche sociali e attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire ancora una volta il nostro impegno al fianco delle Comunità per sostenere il patrimonio più grande del nostro Paese: i giovani e il loro futuro. – conferma l’Amministratore Delegato di Conad Centro Nord – Grazie a Fondazione Conad Ets ed Unisona nei prossimi mesi il programma formativo di eventi live su temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni proseguirà e come cooperativa saremo presenti in altri appuntamenti, presidiando ulteriori temi altrettanto attuali e centrali per i nostri giovani, come valore della diversità ed educazione alimentare. Questo progetto altamente formativo, a cui abbiamo aderito con convinzione, si pone perfettamente in linea con “Sosteniamo il futuro Conad”, che racchiude il nostro impegno verso un futuro più sostenibile.”

“Credo che oggi più che mai sia fondamentale riuscire a fare quadrato sui temi dell’ambiente – sostiene Carlotta Bonvicini, Assessora all’Assessora alle Politiche per la Sostenibilità con deleghe ad Ambiente, Agricoltura e Mobilità sostenibile di Reggio Emilia – In questa mattinata le istituzioni, il mondo educativo e quello scientifico e culturale e le aziende private, si sono unite per una iniziativa lodevole, che parla ai giovani della transizione ecologica con un linguaggio a loro vicino, e lo fa portando al cinema più di trentamila studenti contemporaneamente, come un unico grande evento studentesco di educazione civica o di autogestione. Lo trovo evocativo e potente.”

“È per me un immenso piacere avere avuto l’opportunità di condividere e coinvolgere tanti giovani del nostro territorio in un progetto che ha l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare su temi attuali quali l’ambiente e la sostenibilità – dichiara Mauro Rondanini, membro del Cda di Conad Centro Nord –. La nostra Cooperativa non opera solamente all’interno dei punti vendita, ma va oltre, distinguendosi per la profonda vocazione sociale. Per noi Soci di Conad Centro Nord essere al fianco delle nostre comunità è motivo di orgoglio e gratificazione, perché sentiamo di assolvere a una funzione essenziale e alla base del nostro impegno: promuovere la cultura dell’agire insieme, con l’obiettivo ultimo di sostenere concretamente il futuro dei nostri territori, di cui i giovani rappresentano il patrimonio più importante. Per questo motivo voglio ringraziare tutti i partecipanti intervenuti a questa lodevole iniziativa, che ci permette di rinnovare il nostro impegno per il bene comune, ricordandoci l’importanza di lavorare insieme alle nuove generazioni per costruire un futuro migliore”.

“Fondazione Conad ETS nasce ereditando dal Sistema Conad una lunga storia di impegno sociale e di attenzione alla formazione dei giovani: per questo siamo orgogliosi di sostenere questo importante progetto dedicato a ragazzi delle scuole di tutta Italia. – afferma la Direttrice della Fondazione, Maria Cristina Alfieri – Grazie alla partecipazione attiva delle Cooperative e dei Soci Conad su tutto il territorio nazionale, possiamo offrire alle scuole di ogni Regione l’accesso gratuito a un ricco programma di formazione che, dopo l’emozionante esordio con il Presidente Grasso sulla legalità e la lotta alle mafie dello scorso novembre, prevede giornate di educazione ambientale come questa, di educazione alimentare e al rispetto dell’altro che si svolgeranno nei prossimi mesi”.

“La cooperazione, da sempre, sottolinea Matteo Pellegrini di Legacoop Emilia Ovest, pone al centro del proprio operare il principio di intergenerazionalità, lo sviluppo di un modello imprenditoriale in cui il rispetto dell’ambiente, la centralità della persona e la sostenibilità dell’agire quotidiano, siano valori imprescindibili e condivisi.

Legacoop Emilia Ovest ha sviluppato il progetto Vi.Ve., coinvolgendo le proprie cooperative associate in un percorso di sensibilizzazione, cultura e azione sulla lotta al cambiamento climatico, attraverso l’acquisizione di Crediti al Carbonio Certificati dalle Nazioni Unite e divenendo, al tempo stesso, una delle prime associazioni imprenditoriali Carbon Neutral.”

Conad Centro Nord da sempre dedica grande attenzione alla scuola e al futuro delle nuove generazioni, in linea con la strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Negli anni la Cooperativa ha stretto una vera e propria ‘alleanza educativa’ con la scuola, sostenendo numerose iniziative di formazione, a partire da Insieme per la Scuola Conad, il programma nazionale che negli ultimi dieci anni ha permesso di donare alle scuole italiane 270mila premi in attrezzature informatiche e materiali didattici, per un valore complessivo di 37 milioni di euro, coinvolgendo 3,5 milioni di alunni e 170mila classi e Scrittori di Classe Conad, che si pone l’obiettivo di stimolare nei ragazzi il piacere della lettura e della scrittura, nonché di svilupparne il pensiero critico.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS, che sostiene questo straordinario progetto educativo realizzato da Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane.

