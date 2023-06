Reggiana, è iniziata l’era Nesta: “Ancelotti mi ha detto di far bene”

E’ iniziata oggi la nuova avventura di Alessandro Nesta sulla panchina della Reggiana, neopromossa in serie B. «Sono carico e ho voglia di rimettermi in gioco e di sentire la pressione addosso, perchè ho fatto il calciatore e sono abituato a sentire la competizione e l’adrenalina del campo”, le prime parole in granata dell’ex campione del mondo di Berlino nel corso della presentazione ufficiale, avvenuta nella sede del Polo digitale di Reggio.

“A Reggio Emilia sono venuto a giocare da ragazzino e la conosco un po’ tramite mister Ancelotti. Ci siamo sentiti e si è raccomandato di fare bene e di non fare brutte figure. Il mister mi ha allenato per tantissimi anni e il suo insegnamento più grande è quello di essere sé stessi – ha aggiunto Nesta – Partiamo con grande umiltà, per raggiungere gli obiettivi che ci darà la società e cercando di fare un bel calcio in un campionato che sta diventando sempre più bello. La qualità dei giocatori in B è migliorata e adesso vediamo delle rose più forti rispetto a qualche stagione fa”.

Il nuovo allenatore granata è stato presentato alla stampa dal presidente Carmelo Salerno e dal ds Roberto Goretti alla presenza di soci e dirigenti di AC Reggiana. L’ex difensore di Milan e Lazio, 47 anni, torna su una pachina dopo oltre due anni d’assenza (“ho fatto il papà”, ha detto) in seguito all’esonero, nel marzo 2021, dal Frosinone dove era giunto dopo una prima positiva avventura in B sulla panchina del Perugia. Con la Reggiana ha firmato un contratto annuale fino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione al raggiungimento della salvezza.