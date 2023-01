Pubblici esercizi Confcommercio Reggio: nuova presidente Elisa Azzolini

Lo scorso 14 dicembre, presso la sede provinciale Confcommercio a Reggio Emilia, l’Assemblea provinciale FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio-Imprese per l’Italia ha rinnovato gli Organi Sociali dei Pubblici esercizi associati a Confcommercio Reggio Emilia per il quinquennio 2022-2027. A conclusione della procedura di rinnovo, Elisa Azzolini è stata proclamata Presidente della Categoria.

Elisa Azzolini ha lavorato per diversi anni per il gruppo MaxMara quindi ha sentito l’esigenza di intraprendere una carriera da professionista dedicandosi unicamente al mondo dell’hospitality e in particolare degli eventi.

«Quando è scoppiata la pandemia -spiega Elisa Azzolini- ho trovato nel confronto con le parti il sostegno che mi ha aiutato ad affrontare un periodo difficile per l’intero settore. Credo fermamente che comunicazione condivisa e collaborazione siano valore aggiunto e chiave vincente per l’intera categoria. Come donna imprenditrice ho trovato all’interno di FIPE valori chiari e ho ritenuto opportuno mettere a disposizione l’esperienza di questi anni nel confronto con i colleghi per dare continuità alla rappresentanza dei Pubblici esercizi reggiani, dei ristoratori e degli operatori del settore catering».

«Gli imprenditori della ristorazione di Reggio Emilia -dice il presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, Davide Massarini- possono contare sulla continuità di una loro rappresentanza consapevole dell’esigenza di un percorso unitario e condiviso. Hanno una squadra che ha messo a disposizione competenze, talenti, qualità e valori per obiettivi concreti. Sono certo che il tempo che loro dedicheranno perfezioni ed esalti la civiltà dell’ospitalità e della ristorazione italiana anche a Reggio Emilia».