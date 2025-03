In E-R tutti i fiumi tornati sotto la soglia rossa

Il peggio sembra essere passato, anche se l’attenzione rimane ovviamente massima e l’allerta meteo è ancora rossa per tutta la giornata di sabato 15 marzo in alcune zone del territorio (la pianura bolognese, la costa e la bassa collina e pianura romagnole): ma nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo in Emilia-Romagna tutti i fiumi sono ritornati sotto la soglia rossa – compreso il Lamone, che nel tardo pomeriggio di venerdì aveva messo in allarme soprattutto la città di Faenza.

Il deflusso delle piene lungo i fiumi romagnoli, in particolare Lamone, Senio e Santerno, e del bacino del fiume Reno è proseguito lentamente, ma in maniera costante per tutta la nottata. Nella mattinata di sabato nessun corso d’acqua in Romagna superava più la soglia rossa, anche se i livelli idrometrici restano alti, sopra soglia due.

I punti più critici, come i passaggi del Lamone a Mezzano e a Villanova di Bagnacavallo, nel Ravennate, sono stati presidiati e monitorati per tutta la notte dagli operatori della Protezione civile, dalle forze dell’ordine, dai volontari e dagli addetti delle ditte specializzate nella pulizia, pronti a intervenire per rimuovere i materiali accumulatisi nelle acque.

Le precipitazioni notturne, inoltre, hanno riempito i corsi d’acqua nei tratti collinari, rallentando l’esaurimento a valle e in pianura. La macchina della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, coadiuvata dalle colonne mobili provenienti da Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, in stretto collegamento col Dipartimento nazionale di Protezione civile, continua a restare attiva; così come continuerà a rimanere aperto il Centro operativo regionale (Cor) di Bologna, che coordina le operazioni da ormai 48 ore. Proprio al Cor il presidente della Regione Michele de Pascale e la sottosegretaria alla presidenza Manuela Rontini hanno seguito l’evolversi della situazione durante tutta la nottata.

La preoccupazione più forte al momento riguarda la tenuta di alcuni tratti arginali in pianura, fortemente stressati dalle alluvioni degli ultimi mesi e oggetto di lavori urgenti nel recente passato. Secondo le previsioni la pioggia continuerà a cadere anche per tutta la giornata di sabato, anche se in maniera sparsa e irregolare, prevalentemente sul settore centro-occidentale della regione, in spostamento dai rilievi alla pianura. Nel Bolognese non risultano situazioni di particolare criticità.