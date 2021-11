Nei Conad di Reggio Emilia e provincia un Monopoly personalizzato per la città

Dal 15 novembre, fino ad esaurimento scorte, su tutti i punti vendita Conad Centro Nord della provincia di Reggio Emilia sarà possibile trovare la versione esclusiva e a tiratura limitata personalizzata sulla città di Reggio Emilia. Questa versione speciale avrà infatti i nomi delle piazze e dei quartieri della città.

Il prezzo al pubblico sarà di 24,90 euro e per ogni Monopoly acquistato Conad donerà 1 euro a favore dell’Associazione Casina dei Bimbi.

“Un pezzo da collezione pensato per poter offrire un regalo originale a tutti i reggiani. Un tributo quindi alla città e un modo per poter rivivere un pezzo storico della memoria di molti in maniera unica” sostiene Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord e continua: “Inoltre siamo particolarmente orgogliosi di poter collaborare con l’Associazione Casina dei Bimbi ed essere così d’aiuto anche al tessuto sociale della nostra comunità”.

L’Associazione Casina dei Bimbi opera sul territorio reggiano e con i suoi volontari organizza attività di gioco negli ospedali infantili per rendere più leggera la degenza dei bambini ricoverati.

“Ringrazio Conad per la rinnovata collaborazione e l’opportunità di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’Associazione in ospedale ma anche sul territorio, supportando minori ex oncologici a domicilio per il recupero scolastico per tutto il tempo che necessitano” sostiene Claudia Nasi, Presidente dell’Associazione Casina dei Bimbi e continua: “Abbiamo una grande forza grazie ai volontari, tirocinanti universitari, civilisti, educatori e ai tanti sostenitori che non mancano in occasione delle festività di credere in noi. Per saperne di più su tutti i nostri progetti, in particolare “l’Anello mancante” vi invito a visitare il sito www.casinadeibimbi.org e visionare sul nostro canale YouTube il video “Casina dei Bimbi in 5 minuti”.

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale tra dettaglianti leader in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 276 punti vendita (circa 277 mila mq di superficie complessiva). La quota di mercato Conad sul territorio è del 6,8%. Conad Centro Nord ha chiuso il 2020 con un fatturato della rete di vendita di oltre 1,77 miliardi di euro, frutto dell’attività di 341 imprenditori associati e circa 7 mila dipendenti. L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.