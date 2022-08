Mirandola. Fiorini (Lega): “Ma come avviene la selezione dirigenti all’interno del Pd?”

“Non esiste alcuna ragione al mondo per compiere atti vandalici, soprattutto quando questo significa oltraggiare la memoria di vittime innocenti. Il sisma è una ferita ancora aperta in tutti noi che non possiamo dimenticare quanto accaduto. Non riesco a capacitarmi di come il giovane dem Marouan Satte, con incarichi politici e di rappresentanza – in qualità di Segretario dei Giovani Democratici della Bassa Modenese – possa minimamente pensare e poi compiere un atto del genere e per giunta divulgarlo sui social. Mi chiedo: come avviene la selezione all’interno del Pd? Se i democratici hanno già dimostrato a livello nazionale di essere solo interessati alle poltrone che modello trasmettono ai giovani? Quali sono i valori che condividono? Il senso di impunità che vige in una certa sinistra genera una china pericolosa. Mi auguro che dal Pd arrivi un bagno di umiltà e che la smettano di credersi sempre i primi della classe ma si interroghino seriamente su quanto accaduto senza i soliti falsi buonismi”.

Lo dichiara Benedetta Fiorini, deputata emiliana Lega.