Medesano. Uccisa con fucilata alla testa, interrogato per ore il marito

Il cadavere di una donna di 62 anni, Marina Cavalieri, è stata uccisa con dei colpi di arma da fuoco è stato rinvenuto, nella tarda mattinata di giovedì in una abitazione del quartiere di Strada Santa Lucia a Medesano, nel Parmense.

A quanto si è appreso era italiana così come il marito che è da subito risultato irreperibile e per il quale erano state avviate le ricerche da parte dei carabinieri. Giovanni Vascelli, questo il nime dell’uomo, pensionato di 65 anni, è poi rintracciato e fermato in Toscana. A lungo interrogato, ora la sua posizione è al vaglio degli investigatori che al momento mantengono il riserbo sulle indagini.

La 62enne, così riporta la stampa locale, sarebbe stata una infermiera e il coniuge un corriere. Sul posto, in mattinata, sono intervenuti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salsomaggiore. Quello di giovedì è il secondo femminicidio compiuto nel Parmense quest’anno dopo la morte, lo scorso maggio, di Silvana Bagatti, 76 anni, uccisa dal marito, Giorgio Miodini, anche lui 76enne, con un colpo di fucile nella casa in cui vivevano a Parma. Dopo avere sparato era stato l’uomo a chiamare le forze dell’ordine e a confessare l’uccisione della moglie, malata da circa vent’anni, e che lui accudiva. La coppia non aveva figli.