Medesano. Uccisa con fucilata alla testa, fermato il marito

Il cadavere di una donna di 62 anni, Marina Cavalieri, uccisa con dei colpi di arma da fuoco è stato rinvenuto, nella tarda mattinata di giovedì in una abitazione del quartiere di Strada Santa Lucia a Medesano, nel Parmense. La 62enne svolgeva la il lavoro di infermiera, mentre il coniuge è un corriere. Il marito da subito è risultato irreperibile ed erano così scattate le ricerche da parte dei carabinieri. Giovanni Vascelli, questo il nime dell’uomo, pensionato di 65 anni, è poi rintracciato e fermato in Toscana. A lungo interrogato, è stato poi sottoposto a fermo dai carabinieri. In una perquisizione nella casa è stata trovata una carabina di piccolo calibro, regolarmente denunciata, che potrebbe essere l’arma utilizzata per l’omicidio.