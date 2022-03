Maserati 100% elettrica, “Modena è la capitale dei motori”

“Modena conferma di essere capitale dei motori e dell’innovazione”. Lo ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli commentando la presentazione dei piani Maserati per l’ulteriore sviluppo dell’elettrico. In particolare, il sindaco ha sottolineato l’ambizione di diventare il primo marchio al 100 per cento elettrico in Europa: entro il 2025, infatti, tutti i modelli della casa automobilistica avranno anche una versione elettrica ed entro il 2030 l’intera gamma sarà completamente elettrica.

Per Muzzarelli è importante il legame della città con Maserati che mantiene “a Modena il cuore della strategia e della produzione dell’azienda all’insegna dell’innovazione. Del resto, nel nostro territorio, proprio al centro della Motor Valley, in un raggio di pochi chilometri produciamo le auto più belle del mondo”.