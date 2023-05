Maltempo: l’Emilia Romagna invita le scuole a sospendere le gite

Lo ha detto la vicepresidente dell’Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Irene Priolo: “Siamo in contatto con l’ufficio scolastico regionale che insieme all’assessora alla Scuola Paola Salomoni farà una circolare dove inviterà le scuole a non effettuare le gite, sia in uscita che in entrata nel nostro territorio, per i prossimi due giorni, visto che la viabilità potrebbe essere in difficoltà”.

«Stiamo mobilitando le colonne mobili, regionali e nazionali, della Protezione civile. Ci sono già le colonne mobili di Friuli, Veneto, Trento, Toscana, Calabria e le associazioni nazionali, che si stanno già dislocando. In particolare nei comuni della montagna dove abbiamo più difficoltà e poi in quattro zone della pianura per poter essere immediatamente attive in caso di emergenza”. E ha concluso: “Le colonne saranno a Marzaglia (Modena), al centro unificato di Forlì, nel magazzino di Calderara di Reno (Bologna) e a Faenza, perchè sono nelle zone più prospicenti agli ambiti di fragilità”.