La bimba portata a Pontida non è di Bibbiano

La bambina di nome Greta fatta salire sul palco della Lega a Pontida, assieme a tanti altri, ma poi presentata e presa in braccio da Matteo Salvini che ha ricordato i piccoli portati via dalle famiglie e poi, dopo sofferenze, finalmente tornati nella loro casa, non è di Bibbiano. Tutti avevano pensato lo fosse, anche se il leader leghista non aveva specificato la sua provenienza. Matteo Salvini o altri del suo staff hanno smentito i lanci delle agenzie, tutti, che parlavano di bambina di Bibbiano sul palco.

Anzi la madre di Greta, piuttosto, originaria di Brindisi, è una delle principali animatrici del “Movimento Spontaneo Nazionale #Bambinistrappati” ed è residente in Lombardia.