Il Cda di Iren approva i risultati: utile netto a +12,8%

“Chiudiamo il 2023 con diversi indicatori ESG in anticipo rispetto ai target fissati nel Piano Industriale– ha dichiarato il Vicepresidente di Iren Moris Ferretti – Mi riferisco ad esempio al superamento del 71% di raccolta differenziata nei territori storici, all’incremento del 15% dell’energia rinnovabile venduta ai clienti finali e alla riduzione delle perdite idriche pari a circa 30%. È stato un anno importante anche grazie al rafforzamento delle attività in Toscana, come ad esempio il consolidamento delle attività di Sienambiente. Questi risultati sono il frutto del lavoro di oltre 11.000 persone, in aumento di 421 unità rispetto al 2022, che quotidianamente si dedicano allo sviluppo dei territori, supportandoli concretamente e dimostrando quanto Iren possa essere il partner di riferimento delle amministrazioni per i grandi progetti.”

Il CdA proporrà all’Assemblea dei Soci un dividendo in incremento del +8%, pari a 0,1188€ per azione a dimostrazione della capacità del Gruppo di creare valore e condividerlo con gli Azionisti e che, per il Comune di Reggio Emilia e i Comuni della Provincia, corrisponde a 17.988.996 euro.

Elementi più significativi dei risultati 2023:

Nonostante il permanere di un contesto macroeconomico volatile, si registra un Margine Operativo Lordo (EBITDA) di 1.197 milioni di euro, in crescita del 13,5% rispetto a 1.055 milioni di euro al 31/12/2022. L’incremento dell’EBITDA è principalmente determinato dal pieno recupero della Business Unit Mercato, dalla generazione idroelettrica e dalla piena contribuzione delle società integrate (SEI Toscana e Acquaenna).

L’Utile Netto di Gruppo attribuibile agli azionisti è pari a 255 milioni di euro in crescita del 12,8% rispetto a 226 milioni di euro al 31/12/2022.

Indebitamento finanziario netto di 3.932 milioni di euro in crescita del 18% rispetto a 3.347 milioni di euro al 31/12/2022. L’incremento del debito, per effetto degli investimenti del periodo, è avvenuto in maniera proporzionale alla crescita dell’EBITDA.

Investimenti lordi di 934 milioni di euro, di questi 867 milioni di euro sono stati destinati all’efficientamento delle reti di distribuzione, allo sviluppo degli impianti di trattamento rifiuti e all’incremento della capacità di generazione rinnovabile.

Dividendo pari a 0,1188€/azione, in crescita dell’8% rispetto al dividendo 2022.

Positive le performance ESG con la raccolta differenziata in crescita, che supera il 71%, le perdite idriche in riduzione, pari al 30,4%, e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in aumento del 35% rispetto al 2022.

Il numero complessivo dei dipendenti Iren a fine 2023 è superiore alle 11.000 persone e ha registrato un incremento di 420 presenze nel corso dell’anno.

NELLA FOTO: Moris Ferretti, vicepresidente esecutivo, e Giovanni Gazza, chief financial officer