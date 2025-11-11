Il casting di Elly Schlein

La notizia è semplice: Eugenio Giani nomina vicepresidente della Regione Toscana una ragazza di 23 anni, Mia Bintou Diop. Elly Schlein applaude. Il Pd esulta per il segnale “nuovo”, “giovane”, “inclusivo”.

Tutto molto simbolico. Il problema è che una Regione non si governa con i simboli. La Toscana gestisce sanità, infrastrutture, trasporti, protezione civile. Ci vogliono competenze, conoscenze, esperienza. Sarebbe persino ingiusto pretendere tutto questo da Diop: a 23 anni non le ha e non potrebbe averle. Dunque, perché è lì? Per ciò che sa fare o per ciò che rappresenta?

È la politica ridotta a casting. Schlein voleva fare la regista a Bologna: oggi applica la sua vocazione narrativa alla cosa pubblica. Ma la pubblica amministrazione non è un film, e i cittadini non sono comparse. Si può giocare con le storie, non con le Regioni. E la sinistra dovrebbe ricordarselo, prima che la realtà – molto meno sentimentale della propaganda – presenti il conto.

