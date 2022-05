Grazie a Conad un sostegno concreto all’Istituto comprensivo di Gualtieri

Ha avuto un grande successo la collaborazione tra il Conad Guastalla e l’Istituto Comprensivo Gualtieri che ha visto in soli due mesi e mezzo la raccolta, grazie anche al contributo del Conad, di 1.000 euro a favore della Scuola.

Per ogni punta di Parmigiano Reggiano da 1kg acquistato sul punto vendita Conad Guastalla, 2 euro sono stati donati all’Istituto Comprensivo.

In questo modo si è scelto un prodotto fortemente legato al territorio che potesse allo stesso tempo contribuire al sostegno dell’offerta formativa della scuola.

La consegna fondi si è svolta presso l’Istituto Comprensivo Gualtieri alla presenza del socio Conad, Marzio Ferrari e di Andrea Tedeschi, Dirigente Scolastico I.C. Gualtieri Boretto che dichiara: “Siamo grati a Conad per il contributo erogato a favore di questa iniziativa. Questi fondi verranno utilizzati per materiali didattici finalizzati alle attività di laboratorio dei progetti attivati nel corrente anno scolastico”.

“Ringrazio a nome di Conad tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa: le famiglie, i nostri clienti, la U.S. Saturno. Tutti insieme riusciamo a fare grandi cose e questa ne è la dimostrazione.” sostiene Marzio Ferrari, socio imprenditore di Conad Centro Nord e continua: “Conad c’è sempre per la propria comunità e a settembre ci saremo con nuovi progetti da sostenere insieme!”.

Conad Centro Nord è una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad – Consorzio nazionale tra dettaglianti leader in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 274 punti vendita (circa 278 mila mq di superficie complessiva). La quota di mercato Conad sul territorio è del 7,43% Conad Centro Nord ha chiuso il 2021 con un fatturato della rete di vendita di oltre 1,85 miliardi di euro, frutto dell’attività di 352 imprenditori associati e oltre 7.230 dipendenti. L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.

Conad Centro Nord | via Kennedy 5 | Campegine (RE)

Contact | Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne e CSR| 340 9093262