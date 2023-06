Fornitura di energia, accordo tra Garofalo Health Care e Iren Mercato

Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”), tra i principali operatori della sanità privata accreditata in Italia, e Iren Mercato S.p.A. (“Iren”), società del Gruppo Iren attiva nella vendita di energia e servizi, hanno siglato oggi l’accordo preliminare vincolante (“Term Sheet”) propedeutico alla sottoscrizione di un corporate Power Purchase Agreement (“PPA”) per la fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile nel periodo 2024-2028 destinata a soddisfare i consumi energetici di GHC.

Nell’ambito dell’accordo è previsto che circa il 60% del fabbisogno energetico di GHC sia coperto dall’impianto fotovoltaico del Gruppo Iren da 18,4MW sito a Palo del Colle (BA) sulla base di un prezzo fisso inferiore ai valori medi del 2021 (anno precedente lo shock energetico).

In tal modo GHC ridurrà considerevolmente il prezzo di approvvigionamento della materia prima, mitigando al tempo stesso la propria esposizione alla volatilità dei mercati energetici su un orizzonte di medio periodo.

L’accordo riflette la strategia di approvvigionamento energetico definita da GHC, completando il percorso avviato nel 2022 con la realizzazione di un beauty contest volto a razionalizzare e omogeneizzare la fornitura a livello di Gruppo attraverso la progressiva contrattualizzazione delle singole strutture con il nuovo fornitore nel corso del 2023.

In ultimo, si segnala che l’operazione consente a GHC di proseguire nel raggiungimento dei propri obiettivi ESG, in virtù di una fornitura 100% rinnovabile certificata tramite Garanzie di Origine.

Maria Laura Garofalo, amministratore delegato di GHC, ha commentato: “Questo accordo rappresenta un’importante tappa nel percorso strategico di GHC, non solo per l’impatto positivo in termini di risparmio e stabilizzazione dei costi energetici, ma anche perché esprime in pieno la continua capacità del Gruppo di beneficiare di economie di scala per la razionalizzazione e l’efficientamento delle principali forniture. In Iren troviamo un partner di primario standing, che ringraziamo per aver sposato un progetto all’avanguardia nel settore della sanità privata accreditata e allineato agli obiettivi ESG del Gruppo.”

Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren Mercato, ha commentato: “Il primo PPA di vendita di energia elettrica per Iren è perfettamente in linea con la nostra strategia di forte sviluppo di fonti rinnovabili e soluzioni sostenibili a valore per i clienti ed un primo passo concreto verso l’obiettivo al 2030 di vendere, tramite PPA, circa il 60% dei volumi di energia elettrica prodotta da impianti solari ed eolici. L’agilità dimostrata dal team commerciale di Iren Luce Gas e Servizi ha inoltre consentito di cogliere, nel PPA oggi sottoscritto, ulteriori elementi a valore nelle esigenze del Gruppo GHC rispetto ad uno scenario delle commodity ancora molto incerto e volatile.”

Per la definizione dell’accordo, GHC si è avvalsa come advisor tecnico e legale del team PwC e PwC TLS, guidato dai partner Marco Giustacchini e Tommaso Tomaiuolo e dai senior manager Lorenzo Fiorillo, Gianluca De Donno e Luca Salvatori.

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 33 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il “Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio-Assistenziale”).

Il Gruppo IREN

Iren è la multiutility leader nel Nord Ovest nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, dell’efficienza energetica e della gestione dei servizi idrici integrati, ambientali e tecnologici.

Grazie ad un elevato know how tecnologico, a una visione di lungo termine e a una significativa capacità di investimento, Iren è partner di riferimento per le comunità e le pubbliche amministrazioni nei progetti di sviluppo e valorizzazione dei territori, proiettandoli in un percorso di crescita sostenibile.

Leader nei territori nel Nord-Ovest tra Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, ma proiettata in un bacino multiregionale più ampio, Iren eroga i propri servizi grazie a oltre 10.000 dipendenti e con un portafoglio di oltre 2,2 milioni di clienti nel settore energetico, circa 2,9 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico integrato e oltre 3,8 milioni di abitanti nel ciclo ambientale.