Flash Battery, per la terza volta miglior impresa under 40 in Emilia

La reggiana Flash Battery si è aggiudicata per la terza volta il titolo di “miglior impresa under 40” della regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’evento “Industria Felix”- l’Itala che compete”.

La selezione che ha portato sul primo gradino del podio l’azienda di Sant’Ilario d’Enza, che in 11 anni ha conquistato le prime posizioni, in Europa, nella produzione di batterie al litio per macchine industriali e veicoli elettrici, è stata effettuata su 700.000 bilanci di imprese di capitale italiane da parte della giuria del premio, organizzato dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine (diretto da Michele Montemurro e supplemento del quotidiano Il Sole 24 Ore) in collaborazione con il centro studi del Cerved e l’Università Luiss Guido Carli.

“Siamo molto soddisfatti – sottolinea Marco Righi, CEO di Flash Battery e presidente del Gruppo giovani imprenditori di Unindustria Reggio Emilia – di questo riconoscimento e orgogliosi di rappresentare Reggio Emilia in una classifica che, fra tutte le categorie del premio, ha selezionato 13 imprese dell’Emilia-Romagna”.

Dal lavoro della giuria sull’area del Nord-Est è emerso, tra l’altro, che nel post-Covid poco più di 7 aziende su 10 hanno chiuso il bilancio in utile, con l’Emilia-Romagna collocata al secondo posto, dopo il Veneto, con il 73,2% di imprese in attivo.

“Industria Felix-l’Italia che compete” seleziona le aziende da premiare partendo da questo primo parametro, cui si aggiunge l’esame della competitività a livello gestionale, l’affidabilità sul piano finanziario e la capacità di generare benessere sociale e sviluppo economico.

E’ dunque su questi elementi che Flash Battery è stata selezionata come miglior impresa under 40 dell’Emilia-Romagna, dopo aver chiuso il bilancio 2022 con un fatturato di 22,3 milioni di euro (+29% sul 2021), esportazioni dirette per 4,6 milioni e un aumento dell’occupazione del 22,2%, con i dipendenti saliti a 80 unità, con un’età media di 34 anni. Tra gli under 40 proprio i cofondatori Marco Righi e Alan Pastorelli, rispettivamente 38 e 39 anni.