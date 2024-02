Fine vita. Il vescovo di Faenza: Delrio doveva autosospendersi, ma non l’ha fatto

Continua a fare discutere il voto della consigliera dem Anna Maria Bigon contro la legge sul fine vita e la sua conseguente rimozione da parte del Pd. Sabato si è espresso sulla vicenda il vescovo di Faenza, Mario Toso: “Guardate cosa è successo alla povera Bigon in Venetosulla legge sul fine vita ha votato secondo coscienza e per questo l’hanno invitata a uscire. Questi sono i partiti che abbiamo oggi, che vogliono manipolare le coscienze. Ma su certi temi i partiti non possono essere superiori alla coscienza”. Queste le parole del vescovo che poi lanciato anche una frecciata al parlamentare reggiano dem Graziano Delrio, il quale aveva annunciato l’autosospensione sospensione in caso di punizioni alla consigliera veneta.

“Non ho ancora visto fare nulla di tutto questo”, ha detto Toso. “Molti cattolici dicono che restano nel Pd, nonostante queste situazioni, ma lo fanno senza senso critico e senza battagliare. Allora vuol dire che i cattolici in politica sono come degli infanti”.