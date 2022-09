Dopo 55 anni si ritrovano e poi si sposano a Reggio: “L’amore non ha scadenza”

Posta sul suo profilo Facebook il presidente del Consiglio comunale, Matteo Iori che ha celebrato il matrimonio con rito civile: “Questa storia d’amore merita di essere raccontata. Siamo nel 1965… Virginio è un giovane ufficiale della Marina e viene inviato in servizio in Sicilia, più esattamente ad Augusta. Lì conosce Anna Maria. Si innamorano e si fidanzano. Dopo poco più di un anno però Virginio viene trasferito in Australia, esattamente dall’altra parte del mondo, dove dovrà stabilirsi e proseguire la sua carriera in Marina. Per ovvi motivi il loro rapporto finisce.

Virginio fa la sua vita (un matrimonio, dei figli e poi resterà vedovo) e Anna Maria fa la sua (un matrimonio, dei figli e poi un divorzio). Dopo 55 anni Virgino, che nel frattempo è tornato in Italia, incontra di nuovo Anna Maria e ritrovano l’amore che li aveva uniti negli anni ’60. Domenica ho avuto il piacere di celebrare il loro matrimonio, alla presenza dei loro figli, dei loro nipoti e di quanti gli vogliono bene. Evidentemente l’amore non ha scadenza”.