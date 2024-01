Dopo 43 anni la Reggiana vince a Bari (2 a 0)

Dopo 43 anni la Reggiana vince a Bari ed espugna il San Nicola con un secco 2 a 0 (l’unica vittoria granata in Puglia risaliva al 1981), le reti segnate da Fiamozzi nel primo tempo e da Bianco nella ripresa a chiudere di fatto il match. Ottimi i granata che si trovano da soli al decimo posto in classifica con 30 punti: a 3 lunghezze dalla zona playoff e più 6 da quella playout.

La squadra di Alessandro Nesta entra in campo con un buon piglio e affronta il Bari a viso aperto. La prima rete arriva al 23′, Pieragnolo va sul fondo e mette al centro e Fiamozzi in area controlla il pallone e di destro non lascia scampo a Brenno. La Reggiana nel primo tempo tiene bene e il Bari non è mai pericoloso. Nella ripresa i granata controllano la partita, mentre i pugliesi non pungono. Peccato per l’attaccante emiliano Gondo che sul finale del match si infortuna, un guaio muscolare che probabilmente per un po’ lo terrà a riposo forzato. All’85’ comunque arriva il raddoppio. Bianco conquista una palla a centrocampo e corre verso la porta, giunto al limite dell’area lascia partire un tiro che si insacca nell’angolino e che non lascia scampo a Brenno.

C’è ancora il tempo per vedere una rete annullata al Bari per un fallo di mano di Matino. Poi, dopo 6 minuti di recupero, il triplice fischio.