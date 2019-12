Dino&Company per il Mire. Da Conad donazione di 22.500 euro

Sono stati presentati questa mattina nella sede del Nido dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia gli esiti dell’iniziativa promossa da Conad “Dino&Company” attiva per tutto il mese di ottobre e prorogata a novembre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord: Lombardia ed Emilia Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia).

I 7 peluche rappresentanti animali preistorici, dinosauri e amici dell’era glaciale, hanno permesso di destinare per ogni pupazzo acquistato l’importo di 0,50 centesimi di euro a favore di enti e associazioni territoriali a sostegno di sei progetti solidali rivolti per lo più ai bambini, raccogliendo un totale di 85 mila euro.

Per la provincia di Reggio Emilia sono stati raccolti 22.500 euro, pari a 45 mila pupazzetti collezionati, destinati all’Associazione CuraRE Onlus nata nel 2011 per sostenere la realizzazione del MIRE, Maternità Infanzia Reggio Emilia. Il nuovo edificio sorgerà all’interno dell’area dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e avrà come obiettivo la tutela della salute della donna, del neonato e del bambino.

Questa donazione contribuirà all’acquisto di moderne culle neonatali. Come spiega la neonatologa dell’Arcispedale Santa Maria Nuova Simona Pedori: “Sappiamo come i primi giorni dopo la nascita siano fondamentali per un valido attaccamento tra madre e neonato e per l’allattamento al seno. Per questo sono utili i modernissimi presidi che si applicano al letto materno e permettono un accesso diretto al neonato per ogni suo bisogno o richiesta, riservando al piccolo uno spazio sicuro, un vero e proprio nido accogliente”.

“Oggi l’orientamento è di restituire all’evento nascita la corretta atmosfera di naturalità che può ben coniugarsi con l’umanizzazione e la personalizzazione delle cure” commenta Cristina Marchesi, Direttore Sanitario dell’Azienda USL – IRCCS di Reggio Emilia “Per realizzare tutto ciò è indispensabile assicurare sin dalle prime ore di vita un contatto il più stretto possibile tra madre e bambino. Ringraziamo di cuore tutti i punti vendita Conad della provincia per l’impegno a favore di un progetto dedicato ai più piccoli oltre che, in generale, al futuro MIRE i cui letti del reparto maternità saranno tutti corredati dalle culle neonatali. Crediamo che questo sia un gesto di generosità prezioso in sé e particolarmente lungimirante”.

Dal 2011 a quest’ultimo traguardo Conad Centro Nord ha raccolto oltre 165 mila euro in progetti a favore dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia passando dall’Albero degli Amici, ai Cuccioli del Cuore, alle Luci del Cuore, ai SuperCoccolosi e infine ai Dino&Company.

“Ormai è una consuetudine quella di ritrovarsi poco prima delle festività per dare gli esiti di queste iniziative solidali che non sono solo uno slogan, ma fanno parte del nostro DNA e che negli anni, grazie a tutti i nostri clienti, sono riuscite a contribuire concretamente al miglioramento delle strumentazioni e dei servizi del Santa Maria” afferma Paola Rondanini, membro del CDA di Conad Centro Nord e continua: “E’ un momento importante perché diamo un riscontro a tutti coloro che partecipano a questa filiera solidale andando a raccontare cosa si è fatto o cosa si andrà a fare con questi fondi. Tutto questo con la finalità comune di dare un piccolo contributo a chi è in un momento difficile e a cui auguriamo un Natale speciale.”

“Per noi è un onore avere un partner importante come Conad Centro Nord che, anche quest’anno ha deciso di aiutarci concretamente a sensibilizzare la cittadinanza sul progetto del MIRE“ conferma Deanna Ferretti, Presidente dell’Associazione Curare Onlus e continua: “Grazie, quindi, a tutti coloro che acquistando un peluche ci hanno sostenuti, perché solo insieme si possono realizzare i sogni e oramai il MIRE sta diventando una realtà”.

Conad Centro Nord

È una delle cinque cooperative territoriali associate in Conad-Consorzio nazionale tra dettaglianti che opera in Italia nel mercato della grande distribuzione organizzata. Nata nel 1963, svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in Lombardia con 236 punti vendita (circa 198 mila mq di superficie complessiva). Conad Centro Nord detiene il 5,9% della quota di mercato con un fatturato della rete di vendita, nel 2018, di oltre 1,33 miliardi di euro, frutto dell’attività di 328 imprenditori associati e circa 4.800 dipendenti. L’azienda ha una spiccata vocazione sociale: è costantemente impegnata nella tutela del consumatore, delle economie locali e, in particolar modo, in progetti di sostegno per il territorio, la scuola, la famiglia e la comunità.

(In foto da destra: Paola Rondanini, Patrizia Beltrami, Deanna Ferretti Veroni, Simona Pedori, Giorgio Mazzi, Cristina Marchesi, Alessandro De Fanti, Angela Galloro, Veronica Corchia)