Voto. De Pascale: a settembre il programma

Il candidato del centrosinistra e civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale ha incontrato ieri mattina in Municipio di Piacenza la sindaca Katia Tarasconi, l’onorevole Paola De Micheli, la giunta e gli esponenti della maggioranza.

“Ho già avuto modo di dirlo, per me ora la priorità è ascoltare, comprendere e conoscere con grande umiltà – ha commentato de Pascale – la prima fase della campagna è volta a incontrare cittadini, imprese e professionisti e mondo del lavoro. Oggi sono a Piacenza per questo e continuerò in questa attività di ascolto e conoscenza per tutto il mese di agosto. Terminata questa prima parte, dopo aver raccolto le istanze e le proposte dei territori, a settembre presenteremo il nostro programma”.

“Il territorio piacentino è strategico per l’Emilia-Romagna – continua il candidato alla presidenza della Regione – qui insiste uno dei progetti più importanti della prossima legislatura, la realizzazione del nuovo ospedale, su cui oggi prendiamo un impegno deciso. Siamo partiti dalla sanità e dalla salute e in questo senso il nuovo ospedale di Piacenza è una priorità assoluta.

Tema centrale per questo territorio è sicuramente la logistica, per la quale Piacenza rappresenta un hub importantissimo nell’intera regione; in merito a ciò dobbiamo avere la sicurezza che gli investimenti in questo senso vadano realmente a beneficio dei territori. C’è inoltre un progetto sul ferro che ci interessa molto perché è dentro ad una visione complessiva di logistica regionale.

Altri ambiti nodali su cui è importante concentrarsi e lavorare in questo territorio sono sicuramente l’agroalimentare, l’industria di alta complessità, il dissesto idrogeologico e le aree di montagna anche in ottica di valorizzazione turistica”.