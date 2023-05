Da Barcellona oltre cento libri d’artista arrivano a Modena

Giunto alla sua quattordicesima edizione, il “Festival del Libro d’artista e della piccola edizione” da Barcellona arriva a Modena, alla Biblioteca d’arte e architettura Poletti, per la notte dei Musei, con una selezione di libri d’artista e piccole edizioni da autori internazionali che hanno partecipato realizzando opere inedite ispirate a temi comuni proposti dall’Associazione culturale ILDE che organizza il Festival con la curatela di Elisa Pellacani. Il libro torna a proporsi come elemento creativo in cui i linguaggi costruttivi, le tecniche e i contenuti sono fortemente legati tra loro, in una pluralità di alfabeti che raccontano delle diverse cifre stilistiche proprie di ognuno degli autori in mostra ma anche di un universo comunicativo non solo verbale, carico di forza poetica, a volte giocosa, spesso sorprendente.

Il confronto tra le diverse realizzazioni offre più di un motivo per entrare in sintonia con il fascino che un oggetto apparentemente antico come il libro costituisce ancora in campo creativo e il Festival, che conta con la partecipazione di autori di lunga esperienza professionale, punta il suo obiettivo su una rinnovata sperimentazione che, dal progetto, traduce idee e visioni in oggetti fisici. La mostra, visitabile fino a luglio, si snoda in un dialogo tra realtà e immaginazione, tra scienza e arti, con opere provenienti dalla più recente edizione del Festival, “Altri mondi”, e da quella anteriore, “Garden Books, giardini della mente”: due concept che si ritrovano, in qualche modo, in quello spazio personale che l’artista cerca di rendere fruibile, o percorribile, traducendolo in libri a volte in copia unica, a volte in edizioni limitate o prototipi di possibili edizioni. Uno si muove tra elementi di botanica e di osservazione del paesaggio, l’altro su scenari che sembrano sfuggirci, quelli dell’infinitamente grande, con i misteri che continuano ad attanagliare l’uomo, e quelli del microscopico, in cui lo sguardo sembra voler cercare motivo di ispirazione e di possibilità ancora non sondate.

Aggirandosi tra le vetrine della Biblioteca, il corpus di opere, nel suo insieme, costituisce uno spaccato culturale da paesi europei ed extraeuropei in cui è possibile riconoscere la mano di alcuni degli autori ma che, soprattutto, riconduce alla valenza del libro come pensiero ma anche come “fare”, confrontandosi con materiali diversi e racchiudendo, nei piccoli spazi delle pagine, ricerche e metodologie proprie. Non mancano alcune esperienze laboratoriali e collettive, a rimarcare l’utilità del “pensare in forma di libro” anche come esercizio creativo e progettuale, leggibile nell’installazione visiva che riporta sui tavoli della Biblioteca, illustrate, alcune delle tecniche di rilegatura e dei formati considerati basilari per esercitarsi con la costruzione di un libro. Per chi volesse approfondire, o anche solo conoscere dettagli delle opere in mostra, saranno disponibili i volumi che parallelamente al Festival escono in una collana che la casa editrice “Consulta libri e progetti” ha dedicato, quindici anni fa, al libro quale strumento di espressione creativa: seguono un fil rouge tematico, a loro volta, anche nella veste grafica e negli apporti che uniscono in voci da diversi ambiti della ricerca uno spettro multidisciplinare non solo con indicazioni pratiche degli autori ma anche con interventi teorici dai campi del sapere, la storia, la letteratura, le neuroscienze, la psicanalisi e l’antropologia.



La mostra apre nella Notte dei Musei, il 13 maggio, con due visite guidate con la curatrice Elisa Pellacani e prosegue fino a luglio: per ritrovarsi, o anche per perdersi, tra “altri mondi” e non dimenticare di immaginare, o di cercare, anche i propri.

Gli autori in mostra:

Sunhwa Ahn (Corea) • Joana Alìa Berruga (Spagna) • Marialuisa Angeletti (Italia) • Xus Anglès

(Spagna) • Pietro Antolini (Italia) • Andreina Argiolas (Italia) • Luciana Bastos Gomes

(Brasile) • Douglas Baulos (USA) • Karen B. Bean (USA) • Maddalena Bellorini (Italia) • Aïdée Bernard, Ryuu Riketu (Francia, Cina) • Laura Bertazzoni (Italia) • Valentina Biletta (Italia) • Lisa Blackburn (USA) • Mariella Bogliacino (Italia) • Sirlei Caetano (Brasile) • Rosa Eva Campo Bolado (Spagna) • Ana Canssjahr (Germania) • Lourdes Carmelo (Spagna) • Mara Caruso (Brasile) • Claudia Castiglioni (Italia) • Manuela Catellani (Italia) • Fabiola Cenci (Italia) • Anita Cerpelloni

(Italia) • Stefania Chierici (Italia) • Annie Cicale (USA) • Caterina Codato (Italia) • Alessia Consiglio, Laura Cingolani (Italia) • Antonia Conte (Italia) • Helga Correa (Brasile) • Carmela Corsitto (Italia) • Lucilla Cunico (Italia) • Clara De Cristo (Italia) • Nicole Deuster (Germania) • Gwen Diehn (USA) • Susan B. Doggett (USA) • François Dubois (Francia) • Maria Epes (USA) • Veronique Fabbri-Balduzzi (Francia) • Cinzia Farina (Italia) • Letizia Farisato (Italia) • Ester Fernández Martínez (Spagna) • Elena Fontanesi (Italia) • Mercè Garcia Llorens (Spagna) • Ivan Garcia Sala (Spagna) • Martine Gautier (Francia) • Liliana Gerardi (Argentina) • Francesca Gianfranchi (Italia) • Pilar Giménez Avilés (Spagna) • Anna Giuntini (Italia) • Alicia Giráldez (Spagna) • Monica Goldstein (Argentina) • Emile Goozairow (Russia) • Lola Gratacós (Spagna) • Martha Gurrola (Messico) • Benedetta Jandolo (Italia) • Carina Karlsson (Svezia) • Daniela Kasimir (Germania) • Mary Kritz (Ontario) • Clementina Kura-Kura, Damiàn Bojorque

(Spagna) • Jussara Leite Kronbauer (Brasile) • Lidia Letizia (Italia) • Gudrun Linde (Germania) • Damaris Llaudis Reyes (Spagna) • Sebastià Macia (Spagna) • Manuela Magagnini (Italia) • Erminia Marasca Soccol (Brasile) • Antonella Marinetti, Laura Servadei (Italia) • Virginia McKinley (USA) • Monica Michelotti (Italia) • Kalina Milanova (Bulgaria) •

Mauro Molinari (Italia) • Fernando Montà (Italia) • Maria Luisa Montanari (Italia) • MariaGrazia Montermini (Italia) • Michèle Morvan (Francia) • Betsy Murray (USA) • Clara Niubó (Spagna) • Berta Nogué Ballart (Spagna) • Barbara Ortelli Pin (Italia) • Marina Pace (Italia) • Beatrice Palazzetti (Italia) • Maria José Pascual (Spagna) • Ling Perrelet (Italia) • Blandina Pistone Steinhauslin (Italia) • Maria Irene Porto Guerreiro (Brasile) • Pat Porter (Jamaica) • Valeria Puzzovio (Italia) • Pauline Robinson (Francia) • Carme Roher (Spagna) • Marco Ruini, Elisa Pellacani (Italia) • Mario Salvatori (Italia) • Simona Sentieri (Italia) • Olga Serral Claròs

(Spagna) • Carme Sol i Serena (Spagna) • Anna Soncini (Italia) • Eleonora Spada (Italia) • Albertina Tafolla Rodriguez (Messico) • Nicoletta Testi (Italia) • Fátima Tocornal (Spagna) • Marilena Torlai, Elisa Pellacani (Italia) • Vanessa Touzloukof (Grecia) • Diana Isa Vallini (Italia) • Tommaso Vassallo (Italia) • Ivo Vezzani (Italia) • Sigrid Vollmer (Germania) • Silvia Walz (Germania) • Andrea Bronwyn Wolfe (USA) • Pia Wortham (Messico)