Cavriago. “Escursioni in Val di Sole”, 70 itinerari raccontati da Alberto Fangareggi

Leggere, capire e imparare a conoscere la montagna. L’ingegner Alberto Fangareggi, manager oggi in pensione, alpinista ed esperto scalatore, direttore della rivista del Club Alpino, presenta il suo terzo libro da guida alpina dal titolo “Escursioni in Val di Sole”, sui paesaggi e gli itinerari in quota in Trentino. Le pagine descrivono la Val di Sole, appunto, Pejo e Rabbi, spiegando e raccontando come affrontare 70 itinerari potendo però anche godere della varietà di uno splendido paesaggio.

L’appuntamento con le serate culturali del Cai è giovedì 18 maggio con Cine & Libri di Montagna, ore 21, nella sala comunale di Cavriago.