Costa (Pd): con il Piano dell’aria tentiamo di salvare il bene più prezioso

Posta su Facebook (con citazione) Andrea Costa, consigliere regionale del Pd reggiano : “La vita era come l’aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori, o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla”.

(Nick Hornby)

Poi continua: “Può sembrare un modo strano di iniziare un post per raccontare un pezzo del mio #lavoro. E invece, proprio perché mette insieme #vita e #aria, è assolutamente sensato. Cosa c’è di più prezioso della vita? E cosa di più necessario alla vita se non l’aria? Ecco, ieri in assemblea legislativa abbiamo messo le basi del nuovo Piano Aria 2030 della Regione #EmiliaRomagna: tre linee principali di intervento per ridurre gli inquinanti in atmosfera, con l’idea di incentivare le persone anziché sanzionarle, con 150milioni di euro del nostro bilancio per affiancare chi vuole rendere più ‘sostenibile’ la propria #casa o la propria #azienda, che si sommano agli oltre 2miliardi di euro che arriveranno da Stato ed Europa.

Stiamo già investendo sul trasporto pubblico locale elettrico, stiamo piantando 5milioni di alberi, abbiamo messo a disposizione 11,5milioni di euro per le famiglie che vogliono acquistare una stufa a basse emissioni. Ma abbiamo ancora molto da fare. Con questo Piano ci proviamo. Coinvolgendo non più 33 Comuni ma tutti i 200 di pianura, avviando un percorso di confronto, e chiedendo un’attenzione particolare per il cosiddetto Bacino Padano (Emilia-Romagna, #Lombardia, #Piemonte, #Veneto). Guardiamo al 2030 ma nel frattempo non sottovalutiamo il rischio povertà energetica che grava sulle famiglie a causa dei rincari di #luce e #gas. Per questo – e ringrazio tutti i gruppi politici che hanno sottoscritto unanimemente la mia proposta superando le diversità di appartenenza (a dimostrazione che la politica non deve per forza essere rissa) – abbiamo chiesto l’erogazione rapida di un bonus bollette, una moratoria sui distacchi per tutta la stagione invernale, e la definizione rapida di un tetto al prezzo del gas.

#AndreaCostaER #zainoinspalla #laregionedicorsa #regioneemiliaromagna #savetheplanet #earth”.