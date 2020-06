Correggio. Porta al macello 4 cavalli da competizione, denunciato 47enne

I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Parma nell’ambito di mirati controlli eseguiti negli allevamenti da animali e macelli hanno proceduto all’ispezione di un macello, nella Bassa reggiana, riscontrando la presenza di 4 cavalli destinati al macello.

Gli approfonditi controlli eseguiti dai carabinieri del Nas di Parma hanno consentito di verificare che i quattro cavalli erano dotati di passaporti falsificati con l’apposizione del visto per l’abbattimento e per la destinazione alla produzione di alimenti, quando invece si trattava di cavalli per competizioni sportive. E’ emerso che colui che aveva avviato i 4 cavalli al macello, un 47enne della provincia di Reggio Calabria, dopo avere importato direttamente dalla Francia i 4 cavalli dichiarati dalla nascita con apposite attestazioni sanitarie equini per competizioni sportive, li aveva avviati alla macellazione esibendo all’ignaro macello della Bassa reggiana passaporti falsificati. Nei guai è quindi finito il 47enne reggino che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.