Coronavirus, in Emilia-Romagna scoperti altri 132 casi di positività. Nessun nuovo decesso

Rispetto alla rilevazione di domenica, lunedì 7 settembre sono stati 132 i nuovi casi positivi al tampone per il coronavirus scoperti in Emilia-Romagna, 70 dei quali sono soggetti asintomatici individuati nell’ambito delle attività regionali di contact tracing e screening. L’età media dei nuovi positivi è di 37 anni. Salgono così a 32.760 i casi di positività complessivamente registrati in regione dall’inizio dell’epidemia a oggi.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: di questi nuovi casi, infatti, 74 riguardano persone già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 78 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 41 i nuovi contagi collegati a vacanze o rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da paesi extra-Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia o Malta. Il numero di casi scoperti al rientro da altre regioni italiane è stato invece pari a 28.

Dei 70 soggetti asintomatici risultati positivi al virus Sars-Cov-2, 41 sono stati individuati attraverso gli screening regionali su particolari categorie di interesse, i test introdotti dalla Regione e i test pre-ricovero, 28 invece grazie all’attività di contact tracing.

Per quanto riguarda la ripartizione sul territorio, le province che hanno evidenziato il maggior numero di nuovi casi sono state quelle di Reggio (30), Modena (21), Bologna (20), Ravenna (16) e Parma (10).

In provincia di Reggio, su 30 nuovi positivi, 9 casi riguardano rientri dall’estero (due dall’Ucraina, tre dall’Albania, tre dal Marocco e uno dalla Tunisia), 8 casi rientri da altre regioni (due dalle Marche, tre dalla Campania, due dalla Toscana, uno dalla Puglia), 9 sono contatti di casi già noti all’interno di focolai familiari, due casi sono stati individuati grazie a screening sul posto di lavoro, altri due sono stati classificati come casi sporadici.

In provincia di Modena, su 21 nuovi positivi, 14 casi sono riconducibili a rientri dall’estero (8 dall’Albania, due ciascuno da Ucraina e Turchia, uno ciascuno da Spagna e Croazia), 3 a rientri da altre regioni (Puglia, Sardegna e Sicilia), altri 3 sono stati individuati con il tracciamento rispetto a casi già noti, mentre un solo caso è stato classificato come sporadico.

A Bologna e provincia, su 20 nuovi positivi, 9 casi si riferiscono a rientri dall’estero (5 dall’Ucraina, 3 dall’Albania e uno dall’Ungheria), altri 8 a ritorno in Emilia da altre regioni (7 dalla Sardegna e uno dalla Puglia); due casi sono stati diagnosticati dopo vacanze in Riviera romagnola, mentre un ultimo caso è stato classificato come sporadico.

In provincia di Parma, su 10 nuovi positivi, due erano di ritorno dalla Sardegna, 4 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, un caso è stato diagnosticato grazie agli screening pre-ricovero, 2 nell’ambito di attività di contact tracing e un ultimo caso è stato individuato grazie agli screening per le categorie più a rischio.

Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono stati 5.403, per un totale complessivo che sale così a quota 968.146, a cui vanno aggiunti 2.093 nuovi test sierologici.

I casi ancora attivi, cioè il numero di malati effettivi, alla data del 7 settembre sono 3.493, ovvero 123 in più rispetto alla rilevazione del giorno precedente. Non è stato registrato nessun nuovo decesso per Covid-19: il totale per l’Emilia-Romagna rimane dunque a quota 4.464 dall’inizio dell’epidemia.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o che risultano del tutto prive di sintomi, sono complessivamente 3.356 (124 in più rispetto al bollettino del 6 settembre), pari a circa il 95% dei casi attivi. Sono saliti a 18 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva della regione (4 in più rispetto all’aggiornamento precedente), mentre sono scesi a 119 quelli ricoverati negli altri reparti Covid del territorio regionale (5 in meno rispetto alla rilevazione precedente).

I guariti nel frattempo sono saliti a quota 24.803 (9 in più rispetto al bollettino del giorno precedente): 13 di questi sono “clinicamente guariti”, cioè soggetti divenuti asintomatici dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate al Covid-19, mentre sono 24.790 le persone dichiarate guarite a tutti gli effetti dopo essere risultate negative a due tamponi consecutivi.

I casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata perfezionata la diagnosi, sono stati finora così distribuiti (tra parentesi le variazioni rispetto al giorno precedente): 4.862 in provincia di Piacenza (+6, di cui 3 sintomatici), 4.031 in quella di Parma (+10, di cui 6 sintomatici), 5.481 in quella di Reggio Emilia (+30, di cui 13 sintomatici), 4.546 in provincia di Modena (+21, di cui 12 sintomatici), 5.811 in quella di Bologna (+20, di cui 9 sintomatici), 525 casi a Imola (+4, di cui un sintomatico), 1.285 in provincia di Ferrara (+8, di cui due sintomatici), 1.534 in quella di Ravenna (+16, di cui 8 sintomatici), 1.214 a Forlì (+6, di cui 3 sintomatici), 1.011 a Cesena (+5, di cui due sintomatici) e 2.460 in provincia di Rimini (+6, di cui 3 sintomatici).