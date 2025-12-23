Concerto di Ye a Reggio, sold out la prima prevendita: per la seconda crescono i prezzi

Nella mattinata di lunedì 22 dicembre decine e decine di migliaia di persone da tutto il mondo si sono messe in coda sulla piattaforma online Ticketmaster per cercare di acquistare un biglietto della prevendita “early bird” per il concerto di Kanye West (o per meglio dire Ye, come si fa chiamare dal 2021, quando ha cambiato – anche legalmente – il suo nome) alla Rcf Arena di Reggio, in programma il 18 luglio del 2026.

I biglietti “a prezzo ridotto” (per modo di dire: si partiva comunque da 89 euro più le commissioni, che portavano il totale a quota 109,51 euro per il tagliando meno costoso) sono andati sold out in poche ore.

Mercoledì 23 dicembre è stata messa in vendita una seconda tranche di biglietti, ma rispetto alla prima il prezzo è decisamente aumentato: si parte da 178,25 euro, quasi il doppio insomma (più le commissioni, che portano il totale a quota 190,73 euro), per un posto nella Blue o nella Green Zone, le aree più lontane dal palco, e si arriva fino ai 333,50 euro (più 23,34 euro di commissioni, per un totale di 356,84 euro) per un biglietto del pit Red Energy (che comprende anche l’ingresso al pre- e all’after-party, in programma lo stesso giorno nel boulevard dell’Iren Green Park).

Altri biglietti soggetti a disponibilità limitata, oltre a tutti i pacchetti “premium”, saranno messi in vendita dopo la presentazione ufficiale della line-up completa di Hellwatt Festival (prevista non prima della fine di gennaio 2026), quando sarà svelato l’intero progetto artistico e produttivo dell’evento di cui proprio Ye sarà uno degli headliner: il nuovo format di festival crossover, in programma alla Rcf Arena per tre weekend consecutivi, dal 4 al 18 luglio, è stato annunciato finora come “un evento immersivo senza precedenti, con allestimenti cinematografici”, che mira a lanciare Reggio “al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali”.