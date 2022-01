Colle, Aimi (Fi): Berlusconi è l’uomo giusto

“Visto il momento delicato in cui si dibatte l’Italia, stanti le difficoltà della nostra economia – alle prese con la crisi energetica e la carenza di materie prime – il Presidente Silvio Berlusconi sarebbe la persona giusta al momento giusto per ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica e far prepotentemente ripartire il Bel Paese. Chi più di Lui e meglio di Lui? Francamente nessuno.

L’uomo ha esperienza consolidata e nella Sua vita ha mietuto successi imprenditoriali di proporzioni straordinarie, ineguagliabili. È un leader assoluto, vincente, che ha visione ed è capace di navigare anche in condizioni meteorologiche avverse, nessuno meglio di Lui in acque tempestose. Insomma, quello di cui abbisogna oggi il nostro Paese. Anche il Presidente della più importante organizzazione politica europea, il Presidente del PPE Antonio Lopez, riconosce che avere Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica e Mario Draghi Premier, sarebbe una vittoria dell’Europa intera e soprattutto dell’Italia, che accrescerebbe il proprio ruolo e prestigio internazionale. Lopez ha definito Berlusconi autorevole e umano. Peraltro sarebbe garanzia di stabilità della legislatura, in un momento in cui, di tutto abbiamo bisogno, meno che avviare una campagna elettorale in piena pandemia e con i fondi del PNRR in arrivo: i mercati non ce lo perdonerebbero. Mancano pochi giorni al voto per il Presidente della Repubblica e auspico che prevalga il senso di responsabilità di tanti colleghi parlamentari, così da difendere l’interesse nazionale, che non può e non deve essere sacrificato sull’altare della narrazione fasulla di certa sinistra fanatica che ha demonizzato Berlusconi e che ancora vagheggia, per l’Italia, un destino rivoluzionario, tra Cuba e il Venezuela. L’Italia può diventare invece la guida dell’Europa, ma occorre un formidabile “attacco a due punte”. Questo è uno di quei momenti storici che vanno compresi e colti, per non pentirsene un domani.”

Così il senatore Enrico Aimi – capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari Esteri.