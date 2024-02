I Ferragnez si sono lasciati: il rapper da domenica via di casa

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. L’indiscrezione del sito Dagospia è stata confermata dal Corriere della sera e rilanciata da tutti gli organi di informazione. Il rapper sarebbe andato via di casa domenica scorsa e, riferisce il Corriere, la Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio, a Che tempo che fa, sul Nove.

I recenti guai giudiziari dell’imprenditrice e influencer sarebbe la causa della rottura secondo Dagospia, che scrive: «Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa».

Ferragni e Fedez si erano sposati (nella foto) il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia. I due avevano già avuto il primo figlio, Leone, nato il 19 marzo dello stesso anno. Quasi tre anni dopo le nozze, il 23 marzo 2021, è nata la figlia Vittoria Lucia Ferragni.

I due era avevano iniziato a frequentarsi grazie alla canzone di Fedez (con J-Ax) tormentone dell’estate 2016 ‘Vorrei ma non posto’: in un verso il rapper canta «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton». Nel settembre 2016 il settimanale Chi li aveva mostrati a cena nel ristorante di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa di Milano, dove l’influencer viveva. Un mese dopo, la prima foto insieme sui social: uno scatto che li ritraeva insieme con indosso la stessa felpa del brand Famt – Fuck Art Make Tees che porta la scritta: «I’m not a rapper».

Il resto è stato sotto gli occhi di tutti coloro che li seguono sui social e la serie Amazon Prime «The Ferragnez», dalla nascita e la crescita dei due figli al lockdown trascorso nella loro prima casa insieme a Citylife a Milano, dal tumore di Fedez al Festival di Sanremo co-condotto dalla Ferragni, compresa la polemica per il bacio sul palco dell’Ariston tra Fedez e Rosa Chemical.