Casalgrande, la nuova giunta del sindaco Daviddi

Il neo sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi ha presentato la nuova giunta proclamandone gli intenti: “Costruire un percorso di governo ha significato poter partire da un libro bianco. Il grande vantaggio di non avere vincoli politici e abitudine al potere ci ha permesso di aprire agli apporti più disparati, arricchendo il tavolo della discussione con un approccio libero e nuovo.

Abbiamo lavorato serenamente e molto seriamente ad una squadra di assessori che abbiano profili competenti e che possano coadiuvare l’attività del Sindaco e del consiglio con comprovata capacità. Allo stesso modo abbiamo ridisegnato l’approccio ai compiti ed alle deleghe per ammodernare l’amministrazione e renderla più flessibile e pronta ai cambiamenti futuri.

Affronteremo la gestione del nostro comune con un’apertura mentale mai messa in campo sino ad ora, garantendo a tutti di poter partecipare con una gestione dinamica, flessibile, trasparente e condivisa”.

Giuseppe Daviddi, sindaco, 55 anni, di Casalgrande, sposato con una figlia, diploma di Geometra presso l’Istituto Baggi di Sassuolo.

Imprenditore titolare di un’azienda di distribuzione di carburanti, ha passione e amore per il territorio ed è stato eletto come consigliere nella lista civica “Casalgrande è passione” nella passata legislatura.

Silvia Miselli, vicesindaco e assessore Risorse per la Gestione e lo Sviluppo della Città, 53 anni di Casalgrande, sposata con una figlia, Laureata in Scienze dell’Informazione a Pisa, responsabile di progetti evolutivi con Responsabile dei project manager di una società facente parte di un gruppo industriale, esperta di sviluppo gestionali per la contabilità e controllo di gestione.

Laura Farina, assessore Partecipazione, Condivisione e Volontariato, 45 anni, di Casalgrande, diploma di Liceo Scientifico, Presidente dell’associazione Mikrokosmos, mamma di due figli, da molti anni attiva nella comunità di Casalgrande con interesse per le attività culturali.

Vanni Sagaravatti, assessore Qualità dello Sviluppo Sostenibile, 61 anni, di Casalgrande, laureato in scienze statistiche economiche, sposato, con una figlia 25 anni, esperienza trentennale nei sistemi di gestione del personale, delle competenze e delle performance in aziende sia pubbliche che private. E’ stato Presidente di Organismi di Vigilanza e ha diretto società di consulenza di direzione. Ha maturato esperienze e competenze nei sistemi di gestione ambientale e della qualità, con incarichi di responsabilità.

Presidente della Commissione di certificazione dell’Agricoltura Biologica, è stato direttore internal audit ed ha svolto attività di pianificazione e controllo di gestione in Regione Lazio e aziende partecipate. Ha riorganizzato i servizi con attività di change management anche in grandi enti pubblici come la Regione Sardegna.

Massimo Villano, assessore Relazione Economiche, Promozionali e Manifestazioni, 42 anni, vive a Casalgrande, sposato con due figli, lavora presso un’industria ceramica del territorio, ha ricoperto il ruolo di assessore nei Comuni di Baiso e Castellarano con deleghe alle attività produttive, commercio e agricoltura, ex responsabile della Proloco di Casalgrande. Da sempre si occupa di rapporti con il mondo delle associazioni di commercio.