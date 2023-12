Capelli (Fcr) nuovo presidente della commissione per le relazioni industriali di Assofarm

Venerdì 15 dicembre a Roma si è svolto il congresso nazionale di Assofarm, l’associazione che rappresenta oltre 1.700 farmacie comunali italiane: l’assemblea ha eletto come nuovo presidente Luca Pieri, già alla guida dell’azienda Aspes Farmacie, che gestisce le farmacie comunali di Pesaro, nelle Marche.

Su indicazione del nuovo presidente, la giunta nazionale appena insediata ha eletto il presidente delle Farmacie comunali riunite di Reggio Emilia Andrea Capelli a capo della commissione per le relazioni industriali dell’associazione.

“Un importante riconoscimento per il Comune di Reggio e per Farmacie comunali riunite, alla guida della delegazione trattante con i sindacati per il rinnovo del Ccnl”, ha commentato Capelli: “Merito non tanto mio quanto di Fcr che, grazie al lavoro del direttore Carlo Bergamini, ha sempre portato in Assofarm un contributo di competenza ed esperienza nella gestione del personale delle farmacie pubbliche italiane”.