Brown, Memola e Dolcenera le star del Galappennino al Palaghiaccio di Fanano

Arriva direttamente dagli Stati Uniti la stella internazionale di prima grandezza che illuminerà l’edizione 2024 del Galappennino, manifestazione in cui pattinaggio artistico su ghiaccio e musica d’autore si fondono per offrire un’esperienza unica, in programma al Palaghiaccio di Fanano il 5 gennaio. Si tratta di Jason Brown pattinatore trentunenne che ormai da alcuni anni è sulla cresta dell’onda e che nel suo palmarès può vantare sei vittorie nelle gare ISU, International Skating, di Grand Prix, un titolo nazionale e un bronzo conquistato alle Olimpiadi di Sochi. Sempre in ambito maschile spicca il nome del giovane e talentuoso Nikolaj Memola che nei giorni scorsi, a Pinerolo, si è laureato campione italiano assoluto. Il pattinatore italiano, allenato dalla madre russa Olga Romanova, è in grado di eseguire salti quadrupli e ha già partecipato a un’olimpiade invernale nella categoria junior mentre, lo scorso anno, alla finale del Grand Prix a Torino si è classificato secondo tra gli junior.

Novità assoluta di quest’anno al Galappennino sarà il pattinaggio sincronizzato, disciplina relativamente giovane e decisamente spettacolare in cui sedici atlete si esibiscono unendo alla difficoltà tecnica una perfetta sincronia per dar vita a coreografie particolarmente scenografiche. A scendere in pista per questo inedito battesimo sarà il team “Ice on Fire”, compagine del Circolo Pattinatori Artistici Trento, tra le più forti in Italia che ha partecipato a numerose gare internazionali, tra cui un campionato del mondo e che, attualmente, detiene il record nazionale di punteggio conseguito in gara. Un motivo in più quindi per assistere alla ottava edizione del Galappennino, il tradizionale evento che sarà ospitato al Palaghiaccio di Fanano la sera di venerdì 5 gennaio 2024.

Nel singolo femminile si potranno ammirare le esibizioni di Anna Pezzetta, atleta di soli 16 anni, che si è messa in luce ottenendo eccellenti risultati sia a livello nazionale (terza ai campionati italiani assoluti) sia internazionale (seconda al Grand Prix Junior di Budapest), e di Amanda Ghezzo dell’ICE Club Torino, che è stata la più giovane campionessa italiana, a soli 11 anni, nella categoria junior. Passando alle coppie dell’artistico ad esibirsi nel bell’impianto di Fanano, vera perla dell’appennino modenese, saranno Anna Valesi e Manuel Piazza che hanno già preso parte a quattro gare del circuito del Grand Prix. Nella danza si potranno ammirare Lavinia Casteller che scenderà in pista con il partner di nazionalità bosniaca Vladislav Kasinskij.

Colonna sonora dal vivo con Dolcenera. Come da tradizione, anche quest’anno le evoluzioni sul ghiaccio saranno accompagnate dall’esibizione dal vivo di un’artista di fama che per l’edizione del 2024 sarà la brava cantautrice salentina Dolcenera. Un’interprete piena di grinta e dalla solida voce che ha all’attivo sei album e la cui ventennale carriera è costellata da numerosi successi, tra cui la vittoria nella sezione giovani del 53° Festival di Sanremo con il brano “Siamo tutti là fuori”.

Infine, a dare spettacolo sul ghiaccio di Fanano saranno anche gli atleti della locale Polisportiva le cui allenatrici, con la consueta passione e per la gioia delle famiglie dei pattinatori in erba, stanno lavorando ai costumi e alle coreografie. In attesa che arrivi il 5 gennaio, che si accendano i riflettori e abbia inizio lo spettacolo, prosegue la prevendita dei biglietti che possono essere acquistati on line dal sito https://www.palaghiacciofanano.it/.

