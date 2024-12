Brescello, arrestato per bancarotta

Un uomo di 52 anni, condannato a 3 anni di reclusione dalla Corte d’appello di Torino per bancarotta fraudolenta, è stato arrestato dai carabinieri di Brescello, nella Bassa reggiana. Il 52enne è di origini calabresi, ma da anni residente nel paese della Bassa reggiana lungo il Po. L’uomo, nell’aprile del 2012, si è reso protagonista di una bancarotta ad Alba, in provincia di Cuneo, in Piemonte. Ora sconterà la sua pena in regime di semilibertà.