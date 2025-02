Basket, per le Final Eight serve l’impresa. Priftis: “Affrontiamo la squadra più continua della Serie A”

In casa Pallacanestro Reggiana è tutto pronto per le Final Eight 2025, in programma all’Inalpi Arena di Torino. Quella di quest’anno è la seconda qualificazione consecutiva per la Unahotels Reggio, la terza negli ultimi cinque anni e la nona in assoluto nella storia del club biancorosso da quando il format della Coppa è questo. Il miglior risultato di sempre resta la finalissima conquistata nel 2005 a Forlì, poi persa contro la Benetton Treviso.

Giovedì 13 febbraio alle 18 Vitali e compagni scenderanno in campo contro la Dolomiti Energia Trentino, attuale capolista della serie A con ben 15 vittorie e solo quattro sconfitte, nel primo match della seconda giornata dei quarti di finale.

Una partita che si preannuncia particolarmente complicata, come ha riconosciuto lo stesso coach Dimitris Priftis: “Di fronte a noi abbiamo Trento, la squadra finora più continua di tutta la serie A: giocano un basket ad alto ritmo, con grande velocità di esecuzione, non solo a tutto campo ma anche a difesa schierata. Hanno cinque giocatori in costante movimento e possiamo sicuramente definire la loro una pallacanestro di squadra. Da parte nostra dobbiamo essere molto concentrati, partendo dai primi cinque o sei secondi dell’azione per controllare la loro volontà di spingere subito in transizione, per poi essere molto consistenti difensivamente nell’uno contro uno, che sia sulla palla o lontano da essa”.

In occasione di questa Final Eight, la Unahotels Reggio scenderà in campo di nuovo con la terza maglia griffata Macron, una divisa speciale già utilizzata in occasione del match casalingo contro Scafati e dedicata alla lotta contro il bullismo. La maglia è caratterizzata da una base rosa – colore che in questi mesi è stato strettamente legato al tema grazie al film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” – con l’hashtag #NoBullismo sulla schiena.