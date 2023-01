Azione: Reggio a fianco donne iraniane

Il direttivo provinciale di Azione a Reggio Emilia scrive in una nota stampa: “La situazione socio-politica in Iran diviene sempre più grave di giorno in giorno. Dalla morte di Mahsa Amini, che ha scatenato proteste e manifestazioni in tutto il Paese, il governo ha arrestato oltre 20.000 manifestanti e condannato a morte 500 persone, tra cui l’ex viceministro della Difesa Alireza Akbari per accusa di spionaggio per conto del governo britannico.

La situazione è drammatica quanto complessa e noi di Reggio Emilia in Azione ci siamo impegnati per organizzare un evento con un solo fine: informare, sensibilizzare e dare voce a chi sta vivendo questa tirannia.

Mercoledì 1 Febbraio, alle 21:00 presso l’Hotel Posta, vi aspettiamo dunque alla conferenza “Donne, Vita, Libertà” a cui parteciperanno la consigliera regionale Giulia Pigoni, il giornalista Fulvio Scaglione, il dr. Nasser Fahim e l’attivista Jasmin Fahim”.