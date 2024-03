Amarcord Story, incontro con l’autore al Multiplo di Cavriago

Sabato 16 marzo, alle ore 11, Nicola Bassano sarà presente presso il Centro Cultura Multiplo di Cavriago (RE) per presentare il suo libro Amarcord story. Cronache e ricordi del capolavoro felliniano. Ad intervenire insieme all’autore sarà presente Alessandro Di Nuzzo, scrittore e giornalista.

Il 18 dicembre 1973 usciva nelle sale cinematografiche italiane Amarcord, dodicesimo lungometraggio di Federico Fellini, uno dei film più famosi e amati del Maestro riminese. A cinquant’anni di distanza, lo storico del cinema Nicola Bassano ripercorre la storia della nascita del capolavoro felliniano analizzandone i temi principali e raccontandone, attraverso aneddoti e curiosità, la parabola che lo porterà a vincere l’Oscar come miglior film straniero.

Nicola Bassano, storico del cinema, laureato in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Parma, è stato per quasi un decennio il responsabile dell’Archivio Federico Fellini della Cineteca del Comune di Rimini, lavorando all’apertura del Fellini Museum. Specialista in attività culturali, si occupa di ricerca d’archivio, collaborando con musei, fondazioni e istituzioni. È autore di libri, saggi e articoli sul cinema e l’arte contemporanea. Nel 2020 ha partecipato con il saggio “Fellini. Critical Reception in Italy” al libro A companion to Federico Fellini, che raccoglie i contributi dei maggiori esperti felliniani nel mondo. Nel 2021 ha pubblicato Fellini 70 (Bibliotheka Edizioni).