Alluvione, sarà il generale Figliuolo a guidare la ricostruzione

Il Governo ha finalmente nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nella Romagna alluvionata e nell’Emilia franata. Non sarà Stefano Bonaccini – il presidente della Regione come quasi sempre avvenuto in passato (anche il terremoto d’Emilia 2012) e come richiedavano il Pd e gli amministratori locali – ma il nome scelto da Giorgia Meloni è di quelli di sicuro prestigio: la scelta, che dovrebbe essere ufficializzata entro sera in Consiglio dei ministri, è infatti caduta seul generale di Corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario nazionale per l’emergenza Covid-19.

Sarà lui, si è appreso da fonti di Palazzo Chigi, a guidare la ricostruzione dell’Emilia Romagna dopo l’alluvione e le ondate di maltempo delle scorse settimane: il generale che aveva preso in mano l’emergenza pandemica e che oggi guida il Comando operativo interforze. Tra i nomi scartati in dirittura d’arrivo, Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia e soprattutto ex capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, già commissario per la ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo.