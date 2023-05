Alluvione Emilia Romagna, oggi ancora allerta rossa per rischio idraulico

Resta anche per oggi l’allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico su diverse zone dell’Emilia Romagna mentre la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla su Basilicata, Calabria, Abruzzo e Toscana per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali. La proroga dell’allerta rossa riguarda la Bassa collina e pianura romagnola, della Pianura bolognese e della Costa romagnola. Sempre per l’Emilia Romagna, è stata diramata anche allerta arancione, di moderata criticità per Collina bolognese e Alta collina romagnola. Le previsioni sono per un weekend che in generale si apre con il bel tempo al Centro-Sud, ma non sono esclusi rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Lazio centro-meridionale, Campania, Basilicata, Golfo di Taranto, Calabria e nelle aree interne delle Isole maggiori.