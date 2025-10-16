Allo stadio Città del Tricolore al via i lavori per il nuovo Centro per l’impiego di Reggio

A Reggio sono pronti a partire i lavori per la ristrutturazione della cosiddetta “Torre B” dello stadio Città del Tricolore in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, sopra al centro commerciale I Petali: una volta concluso l’intervento, una parte di quegli spazi diventerà la sede del nuovo Centro per l’impiego (Cpi) di Reggio. Il termine dei lavori è previsto per il 31 maggio 2026.

Nei prossimi giorni il personale dell’impresa aggiudicataria, la società cooperativa Consorzio edili veneto (Cev), e delle due consorziate esecutrici, la società cooperativa Costruire e Serma Costruzioni, inizieranno le opere di cantierizzazione necessarie per dare il via effettivo ai lavori, a partire dalla recinzione delle aree di cantiere, per garantire la piena sicurezza anche in concomitanza con gli eventi sportivi previsti allo stadio.

Per il vicesindaco del Comune di Reggio con delega ai lavori pubblici Lanfranco de Franco “diventa sempre più concreta la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego: un progetto che migliorerà l’accessibilità e la qualità dei servizi per l’utenza, potenziando l’infrastruttura fisica e organizzativa. Si tratta di un cantiere importante, che realizziamo grazie ai fondi del Pnrr e che ci permette di dare una nuova destinazione a uno spazio ad oggi inutilizzato, valorizzando un immobile di proprietà comunale, senza ulteriore consumo di suolo”.

Il nuovo Centro per l’impiego sarà ospitato ai piani terzo e quarto della “Torre B”: avrà una superficie di oltre 1.400 metri quadrati, oltre agli spazi condominiali di pertinenza. È prevista la ristrutturazione completa di locali attualmente allo stato grezzo, con l’obiettivo di creare ambienti moderni, funzionali e pienamente accessibili.

L’intervento si inserisce nel più ampio Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, promosso a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finanziato attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il valore complessivo dell’investimento, per quanto riguarda il Cpi reggiano, è di circa 3,6 milioni di euro, di cui 2,8 milioni (l’80% dell’importo) finanziati dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna nell’ambito delle risorse stanziate per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l’impiego.