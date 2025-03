Allerta meteo rossa a Bologna: evacuati i piani interrati e i piani terra, scuole e parchi chiusi

In seguito all’allerta meteo emanata dall’Arpae dell’Emilia-Romagna per la giornata di venerdì 14 marzo, che riporta per il territorio comunale di Bologna una criticità di codice colore rosso per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d’acqua minori, arancione per temporali e gialla per vento, il Comune capoluogo di regione ha emanato diverse ordinanze che prevedono per la giornata del 14 marzo la chiusura di nidi e scuole di ogni ordine e grado, parchi, centri sportivi e cimiteri e l’annullamento del mercato della Piazzola e degli altri mercati ambulanti, compresi quelli agricoli; dalla serata di giovedì 13 marzo, inoltre, è prevista l’evacuazione dei piani interrati, seminterrati e dei piani terra di alcune vie in alcune zone della città

Si prevedono infatti diffusi innalzamenti dei livelli di fiumi e corsi d’acqua, superiori alle soglie 3 sul Reno e sugli affluenti, e possibili frane superficiali che potranno interferire con le reti stradali e, più localmente, riattivazioni di frane per scivolamento di significativa estensione e profondità.

Il Comune ha invitato le aziende e gli enti del territorio a favorire, per la giornata di venerdì, lo smart working, autorizzando esso stesso una giornata aggiuntiva di smart working per i propri dipendenti. Lo stesso Comune ha invitato le aziende e la popolazione a non utilizzare i servizi di consegna a domicilio dei pasti, per tutelare l’incolumità dei rider a fronte di condizioni meteo avverse.

I sacchi di sabbia, ha fatto sapere ancora il Comune, “saranno eventualmente posizionati esclusivamente dalla Protezione civile nei punti critici rispetto a questa allerta”, e non verranno quindi distribuiti direttamente alla popolazione.

* * *

Il Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra degli edifici posti in alcune strade a partire dalle ore 22 di giovedì 13 marzo e fino al termine dell’emergenza. L’invito è quello di recarsi ai piani superiori, se disponibili, o di individuare autonomamente alternative praticabili (per esempio ospitalità presso amici o parenti per pernottare in un luogo sicuro): nel caso in cui ciò non fosse possibile, e qualora non ci fossero alternative praticabili, sarà possibile telefonare alla centrale radio operativa della Polizia locale (tel. 051-266626) per essere indirizzati verso alcune strutture di accoglienza appositamente individuate e attrezzate dal Comune.

Queste le vie interessate all’ordinanza:

Quartiere Borgo Panigale-Reno

zona via della Berleta, via Giunio Bruto, via del Milliario e le altre strade con i civici più esposti all’alveo del fiume Reno

Quartiere Navile

via Arcoveggio civici 186, 188, 190, 192

via San Savino dal civico 24 al 28 solo pari

via delle Fonti dal civico 78 al 84 solo pari

via del Sostegno dal civico 11 al 15 (solo dispari) e dal civico 66 a 82 (solo pari)

Quartiere Porto-Saragozza

via di Ravone

via Saffi, via Montenero e le altre vie adiacenti al torrente Ravone

via Felice Battaglia

via Dalmonte

via del Genio e in tutti i tratti delle vie adiacenti al torrente Ravone

via Zoccoli

via Brizio

via del Meloncello

via Andrea Costa per la parte adiacente alla Parrocchia di San Paolo al Ravone

Quartiere Santo Stefano

via San Mamolo

via Santa Barbara

via Bellombra

Quartiere Savena

via Giuseppe Bosi, tutti i civici

via Pietro D’Anzola, tutti i civici

via Toscana, civici 157, 159, 161, 209, 211, 213 e dal civico 175 al civico 181

via del Paleotto civici dispari dal 1 al 9/4

Per tutte le strade adiacenti a quelle sopra riportate, il Comune ha raccomandato la massima attenzione e, in caso di peggioramento della situazione durante la fase di allerta, di attuare quanto previsto dall’ordinanza.