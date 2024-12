Al Ruggeri di Guastalla va in scena “Il Calamaro Gigante”

Martedì 10 dicembre 2024, alle ore 21.00, il teatro comunale di Guastalla ospiterà “Il calamaro gigante”, uno spettacolo di Fabio Genovesi, Angela Finocchiaro e Bruno Stori, con Angela Finocchiaro e Bruno Stori, per la regia di Carlo Sciaccaluga.

La vita di Angela è assurda e incomprensibile, come quella di ognuno di noi. Da ragazza tanti sogni e passioni le facevano battere il cuore, ma i binari rigidi della società e della famiglia l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola, e non va né su né giù. Oggi più che mai: tornava a Milano per la cena dell’ufficio, ma il rientro dei vacanzieri dal mare la blocca in coda verso Roncobilaccio. Angela maledice tutta quella gente, maledice pure il mare da cui tornano. E ha ancora la bocca aperta, quando un’onda impossibile la porta via, travolgendo e stravolgendo la sua vita. In un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, dove si ritrova a girare insieme a un tipo strano e antiquato, Montfort, che arriva da un’altra nazione e un altro secolo, e in comune hanno solo di non sapere come sono finiti lì. Così inizia il loro viaggio, che onda dopo onda li sbatterà a vivere le avventure di donne e uomini che invece hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e la vita come un’unica, strabiliante meraviglia. Vite sconosciute ma fondamentali, incredibili ma verissime, legate dall’aver creduto con tutto il cuore all’esistenza di un animale così enorme e lontano dalla normalità che per millenni lo si è considerato una leggenda: Il Calamaro Gigante. Nei loro panni, Angela e Montfort vivono le loro battaglie, si esaltano ai loro trionfi e si disperano alle tragiche rovine, in un racconto che schizza tra i secoli e i continenti ricorrendo a tutti i linguaggi offerti dalla narrazione: immagini, scenografie, musica, danza… in un abbraccio appassionato che raggiunge i cuori di ogni età, dai giovani a quelli che giovani lo sono dentro. E se nel mondo esiste il calamaro gigante, allora non c’è più un sogno che sia irrealizzabile, una battaglia inaffrontabile, un amore impossibile. Perché la storia più incredibile di tutte è proprio la realtà.

I prossimi spettacoli al Rugegri di Guastalla

Martedì 10 dicembre 2024

ore 21.00

IL CALAMARO GIGANTE

di Fabio Genovesi, Angela Finocchiaro, Bruno Stori

con Angela Finocchiaro, Bruno Stori

Regia di Carlo Sciaccaluga

Produzione Enfi Teatro

Sabato 14 dicembre 2024

ore 21.00

L’ARMONIA DI COLORI (spettacolo)

omaggio a Giovanni Miglioli nel centenario della nascita

Domenica 19 gennaio 2025

ore 21.00

LA STRANA COPPIA

di Neil Simon

con Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia

Regia di Gianluca Guidi

Produzione Virginy L’Isola Trovata

Sabato 8 febbraio 2025

ore 21.00

SMANIE PER LA VILLEGGIATURA

di Carlo Goldoni

regia Stefano Artissunch

con Stefano Artissunch, Stefano De Bernardin, Laura Graziosi, Stefano Tosoni

produzione Danila Celani per Synergie Arte Teatro

Sabato 22 febbraio 2025

ore 21.00

C’E ANCORA DOMANI (Film)

Regia Paola Cortellesi

con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni

Prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution.

Martedì 4 marzo 2025

ore 21.00

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

Regia di Giorgio Gallione

con Neri Marcorè, Rosanna Naddeo

Produzione Marche Teatro, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Carcano, Teatro della Toscana, Teatro Stabile di Genova

Giovedì 13 marzo 2025

ore 21.00

LE SUPPLICI

di Euripide

traduzione di Maddalena Giovannelli e Nicola Fogazzi

drammaturgia a cura di Gabriele Scotti

regia di Serena Sinigaglia

con Francesca Ciocchetti, Matilde Facheris, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Giorgia Senesi, Sandra Zoccolan, Debora Zuin

co-produzione Nidodiragno/CMC – A.T.I.R – Fondazione Teatro Due Parma

Venerdì 21 marzo 2025

ore 21.00

BEETHOVEN SOIRÉE (Balletto)

Duo D’Eden/ Grosse Fugue/ Armoniosa Unità

Coreografie di Maguy Marin, Michele Merola ed Enrico Morelli

Compagnia MM Contemporary Dance Company

Domenica 6 aprile 2025

ore 21.00

FIORI D’ACCIAIO

di Robert Harling

Regia Michela Andreozzi e Massimiliano Vado

Con Barbara De Rossi, Martina Colombari, Gabriella Silvestri, Alessandra Ferrara, Caterina Milicchio, Cristina Fondi

produzione L’Isola Trovata, Virginy