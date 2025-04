Abbandono scolastico, a Napoli il progetto “E.N.E.R.G.Y” con Fondazione Reggio Children

Si aprono nuove opportunità educative per giovanissimi e famiglie di Napoli. Prende il via dal capoluogo campano “E.N.E.R.G.Y – Enhancing Nurturing and Education Rights GloballY”, progetto di respiro nazionale per rafforzare i diritti all’educazione realizzato dall’istituto comprensivo 83 “Porchiano Bordiga” di Ponticelli, Remida Napoli e Aporema onlus in sinergia con la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi Ets grazie al finanziamento di The Human Safety Net, la fondazione del gruppo Generali. La sfida, che da maggio riguarderà anche Palermo, si pone l’obiettivo di prevenire l’abbandono scolastico mettendo in campo esperienze di educazione di qualità iniziando fin dalla prima infanzia.

Il progetto E.N.E.R.G.Y, che sarà attivo fino alla fine del 2026, si rivolge a giovanissimi da zero a sei anni e alle loro famiglie, che saranno coinvolti in laboratori e percorsi partecipativi per il rafforzamento delle competenze, delle relazioni e della genitorialità con la possibilità di vivere esperienze educative e creative. Il progetto, che si concentra su specifici territori della zona orientale di Napoli, punta a creare spazi e tempi per rafforzare la coesione sociale e il benessere della comunità anche grazie ad attività di insegnanti, educatori, esperti di linguaggi espressivi e ricercatori per focalizzare l’attenzione su metodologie di un apprendimento che sia continuo e trasversale.

Il progetto prevede numerosi incontri gratuiti dedicati a bambini e genitori su tematiche che spaziano dal mondo digitale a quello della natura, dalla grafica alle abilità psicomotorie e narrative e tante altre ancora. Inoltre, sono previsti momenti rivolti soltanto ai genitori con laboratori su espressività, pensiero creativo, pensiero critico e uso dei media e dei social media.

“Apprendere in modo creativo fin dalla prima infanzia, concedersi tempo e spazio genitori e figli, sentendosi al centro di una comunità accogliente, è la chiave, come hanno dimostrato eminenti studiosi, tra i quali il Nobel James Heckman, per poter guardare con fiducia al futuro e porre le basi contro l’insuccesso scolastico”, ha spiegato Cristian Fabbi, direttore generale di Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi: “A questo pensiamo con il progetto E.N.E.R.G.Y, insieme ai soggetti del territorio e a un partner come Fondazione Generali – The Human Safety Net, articolato in un percorso robusto per essere vicino a infanzia, famiglie e operatori scolastici e sociali”.