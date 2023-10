A Castelfranco Emilia torna Sfide, il Festival della sconfitta

Dalla medaglia d’oro olimpica Fausto Desalu all’ex velocista Andrew Howe, passando per l’allenatore campione d’Italia con il Trentino Volley Angelo Lorenzetti, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e il giornalista Francesco Costa.

Torna con un doppio appuntamento dal 3 al 5 e dal 13 al 15 ottobre la terza edizione di Sfide – Festival della Sconfitta che per due settimane porterà a Castelfranco Emilia tantissimi appuntamenti per attraversare insieme la paura di perdere, al fine di guardare ciò che è andato storto e farne strumento di rilancio personale, collettivo e territoriale.

Sfide – Festival della Sconfitta è un progetto realizzato dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con Tilt Associazione Giovanile aps e il sostegno di Fondazione di Modena e della Regione Emilia-Romagna attraverso il bando Youz grazie ai fondi Geco – Giovani Evoluti e Consapevoli. Il progetto gode del patrocinio di Coni, Cip e Fidal.

«Campioni olimpici e paralimpici, camp sportivi aperti agli atleti delle società sportive del territorio, momenti dedicati alle scuole ed eventi per tutte le età. Questo il mix della seconda edizione di Sfide che porterà in città numerosi momenti di riflessione sul tema della sconfitta intesa come naturale altra faccia della vittoria – spiegano l’assessore allo Sport del Comune di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore e Federico Ferrari di Tilt – ma soprattutto come un momento di riflessione, di studio e di sintesi in grado di aprire nuove strade e di fungere da trampolino di lancio verso nuove sfide da affrontare».

Dal 3 al 5 ottobre si terrà un’anteprima dedicata agli studenti dell’istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia con 3 mattinate che vedranno coinvolti gli studenti analizzando il tema della sconfitta dal punto di vista cinematografico, sportivo e culinario.