Pizzarotti: vogliamo +Europa forte e autonoma, meno subalterna agli altri partiti

Ha postato l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti oggi in pole position per diventare segretario nazionale di +Europa dopo il congresso del partito del 26 di febbraio: “Si è conclusa la votazione per l’elezione dei delegati per il congresso di Più Europa e la nostra lista “Energie Nuove” è risultata la più votata eleggendo la maggioranza relativa di delegati.

Innanzitutto vorrei dire grazie di cuore a tutti gli attivisti della nostra lista per l’impegno e la dedizione.

Un grazie speciale a Piercamillo Falasca, senza il quale non avremmo raggiunto questo risultato, per determinazione e capacità politica.

Ma questo era solo il primo passaggio, chi mi conosce sa che sono mentalmente già allo step successivo, dei momenti positivi gioisco solo a risultato finale raggiunto, e quindi ora serve dare forza alle proposte che stiamo portando avanti.

Ora si aprirà una fase di interlocuzioni necessaria e auspicabile per far sentire tutte le liste protagoniste del congresso e proiettarci su sfide future.

Dobbiamo aprire una nuova fase, anche dopo i risultati deludenti delle elezioni regionali, uscendo dal congresso con maggiore forza e slancio. L’obiettivo è portare Più Europa ad essere “autonoma” elettoralmente, e quindi più forte nelle interlocuzioni con gli altri partiti.

Vogliamo tornare sui territori e far crescere Più Europa includendo nuovi gruppi territoriali e nuovi iscritti.

Il tesseramento è stato compresso dalle tempistiche congressuali, e ha limitato la possibilità di dibattere di proposte e di temi.

Ora l’obiettivo è un congresso in cui confrontarci su programmi con azioni e obiettivi concreti per il bene dei cittadini, e per questo che spero si riesca a fare sintesi e iniziare a lavorare in prima persona, e insieme a tutti gli iscritti e i gruppi territoriali di Più Europa del dopo 26 febbraio.

Avanti così!”.