Parata di stelle in piazza della Vittoria

L’attesa finita. Mancano poche ore al martedì 25 giugno, quando a partire dalle 21, dopo 12 anni, piazza Vittoria sarà la suggestiva cornice del tour gratuito organizzato dalla emittente emiliana. Tra i protagonisti del concerto gli Alfa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Orietta Berti, Boomdabash, Clara, Dotan, Eiffel 65, Emma, Ermal Meta, Gaia, Rocco Hunt, Mida, Fred De Palma, Petit, Aiello e Ice Subzero.

Di più, oltre ai 9mila attesi allo show, ogni tappa del tour verrà trasmessa in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Bruno e in diretta televisiva sul canale 73. Il Radio Bruno Estate è inoltre visibile in streaming sul portale radiobruno.it e tramite la App gratuita Radio Bruno scaricabile su smartphone o tablet in tutto il mondo, anche mentre siete in vacanza.

Lo spettacolo è presentato da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. Il tour proseguirà a Piacenza il 9 luglio in Piazza Cavalli.