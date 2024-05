Trenitalia: orario estivo, potenziate le corse verso le mete turistiche

Con la Trenitalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, in Emilia-Romagna arrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, montagna e città d’arte. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile. Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

“Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”, ha affermato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia.

“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Con il nuovo orario estivo, in vigore dal 9 giugno 2024, con le Frecce di Trenitalia l’Emilia-Romagna sarà maggiormente collegata da Nord a Sud e verso la Riviera Romagnola dove si avranno fino a 36 fermate a Rimini (6 fermate in più rispetto alla stagione invernale), fino a 20 a Riccione (+14 verso la stagione invernale) e fino a 4 a Cattolica (tutte estive).

Saranno disponibili oltre 30 Frecciarossa giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, con 6 collegamenti in più: 2 treni giornalieri tra Milano e Pescara (fermate a Reggio Emiia AV, Bologna, Rimini e Riccione) e, nel weekend, 2 collegamenti tra Bolzano e Pescara (fermate a Bologna, Rimini, Riccione e Cattolica). Raddoppiano nel fine settimana i collegamenti Roma – Ravenna via Rimini e con fermata a Riccione: la nuova coppia di treni partirà da Roma alle 10.05 il sabato (arrivo a Ravenna alle 15.12) e alle 6.52 la domenica (arrivo a Ravenna alle 12.14) con rientri alle 16.50 a Ravenna (arrivo a Roma alle 22.00). Gli orari di queste nuove corse sono studiati per consentire di sfruttare al massimo anche le ore del giorno di arrivo e quello di partenza.

Si arricchisce anche l’offerta notturna: oltre ai 2 Frecciarossa della tratta Milano-Reggio Calabria, che consentono di raggiungere la Calabria da Bologna e Reggio Emilia AV, disponibili nelle giornate a più alta richiesta, ci saranno anche 2 nuovi Frecciarossa che viaggeranno di notte tra Milano e Lecce, sempre nei momenti a più alta richiesta, si parte la sera da Parma (23.41), Reggio Emilia (23.56), Modena (00.11) e Bologna (00.35) e al mattino si arriva in Puglia a Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce (7.57). Il rientro è alle 21.05 da Lecce (Bologna 5.31, Modena 5.58, Reggio Emilia 6.15, Parma 6.33). Prevista anche la fermata di Rimini.

Confermato il servizio Frecciarossa + Parmalink, che, con 18 corse bus al giorno, consente di raggiungere Parma con un comodo interscambio a Reggio Emilia AV.

Non solo business, le destinazioni leisure dell’Alta Velocità

Con il nuovo orario estivo, grazie alle Frecce sarà possibile raggiungere anche mete di mare e montagna.

Potenziata l’offerta Frecciarossa per il Cilento, con 2 collegamenti addizionali il venerdì, sabato e domenica che estendono la loro corsa fino a Sapri, fermando anche a Bologna e Reggio Emilia AV, e che si aggiungono agli altri 4 Frecciarossa quotidiani che collegano l’Emilia-Romagna alle principali località cilentane.

Potenziate le fermate estive lungo le coste tirrenica e adriatica, come ad esempio a Riccione, Cattolica, Vasto-S. Salvo, Monopoli, Ostuni, Fasano, Maratea. Inoltre, tante destinazioni raggiungibili con Freccialink, come, ad esempio, Sorrento, il Gargano, Piombino, Cecina e, novità rispetto agli scorsi anni, come: Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, S. Maria e S. Marco di Castellabate nel Cilento.

Per la montagna saranno 10 i Frecciarossa al giorno tra Roma, Firenze e Bologna con partenza e arrivo a Trento e Bolzano. Con FrecciaLink le più belle località di montagna delle Alpi saranno ancora più vicine: Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Cortina d’Ampezzo, Cadore, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Courmayeur e Aosta.

Per migliorare l’esperienza a bordo treno, nei Frecciarossa e Frecciargento, dal 1° luglio, si potrà navigare sul nuovo FRECCIAPlay per guardare il grande cinema, sport, contenuti turistici, news e tanto altro, e consultare la ricca sezione dell’edicola con quotidiani, riviste e l’edizione digitale del magazine LA FRECCIA. Il mensile di bordo, che questo mese a pubblicato un’intervista esclusiva a Papa Francesco, viene distribuito gratuitamente ai passeggeri anche in versione cartacea ed è disponibile nei FRECCIALounge e FRECCIAClub delle stazioni. Inoltre, per i clienti Executive Frecciarossa, da luglio sarà compresa nel biglietto anche la sosta nei parcheggi FS Park presenti nelle principali stazioni italiane.

Offerta arricchita per chi viaggia con Intercity

Si arricchisce l’offerta sulla linea adriatica con il prolungamento di un collegamento al giorno della tratta Bologna-Lecce e Bari-Bologna fino a Milano, garantendo una ulteriore possibilità di raggiungere la riviera romagnola e la Puglia anche a che parte da Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emiia e Modena. Previsto anche il prolungamento per Bolzano, raggiungibile con il collegamento Bologna-Lecce durante il fine settimana. Confermato il potenziamento delle fermate estive dei treni Intercity nelle stazioni di Cattolica e Misano Adriatico.

Programmi di loyalty sempre più ricchi

L’offerta di Trenitalia non si limita alle soluzioni di viaggio, ma propone anche programmi di fedeltà dedicati ai propri clienti, come CartaFRECCIA che con i suoi oltre 10 milioni di soci è il primo loyalty nel settore dei trasporti in Italia in termini di numerosità, e X-GO, il programma riservato ai passeggeri del Regionale e Intercity, premiato come “Prodotto dell’Anno” per la categoria Servizi Consumer Engagement. A questi, da quest’anno si è aggiunto il programma MilleMiglia.

Trenitalia, azienda pet friendly e sempre più conveniente

La società capofila del Polo Passeggeri si conferma attenta alle esigenze di tutti e offre vantaggi anche agli amici a quattro zampe. Per tutto il periodo estivo – dal 1° giugno al 15 settembre – cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente.