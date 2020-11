Spadaro lascia tribunale minori Bologna

Il plenum del Csm ha nominato all’unanimità Giuseppe Spadaro presidente del tribunale per i Minorenni di Trento. Il magistrato lascerà così dopo oltre sette anni il tribunale per i Minorenni di Bologna, dove era approdato nel 2013 dopo 23 anni di servizio in Calabria.

Nella proposta della commissione incarichi direttivi del Consiglio al plenum Spadaro viene definito “magistrato di grande esperienza, maturata prevalentemente nella materia penale, ma arricchitasi anche di profili civilistici connessi allo specifico settore minorile”. Quanto al merito, la commissione sottolinea la produttività “assai elevata” sia in termini assoluti, sia all’interno dell’Ufficio, in aggiunta all’impegno profuso come dirigente, per il quale non ha mai usufruito dell’esonero del 50% normativamente previsto; in particolare, “colpisce il numero di sentenze dibattimentali collegiali redatto, che risulta pari a circa il doppio della media del Tribunale per i Minorenni di Bologna nel 2016 e nel 2017”. La sua attività, si legge nella motivazione, testimonia un ‘vero e proprio amore della funzione’, come indicato nell’ottobre 2015 nel rapporto informativo del Presidente della Corte di appello di Bologna. “La profondità e lo spessore culturale dei provvedimenti ha poi il suo corrispondente in una ampia attività di studio che ha prodotto varie pubblicazioni scientifiche e la partecipazione anche come relatore a numerosi incontri di studio”, aggiunge la commissione.