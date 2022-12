Sciopero generale, manifestazioni anche in Emilia contro la manovra

Le Regioni interessate sono: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio.

In Emilia Romagna i trasporti non saranno garantiti tra le 11.30 e le 15.30 e si fermeranno per tutta la giornata anche scuole e università. Si prevedono forti disagi soprattutto per il trasporto pubblico locale.

La protesta è cominciata il 12 dicembre promossa da Cgil e Uil. Manifestazioni e scioperi promossi da Cgil e Uil organizzati a livello regionale “per cambiare una manovra sbagliata e contro il lavoro, per rivendicare una manovra più giusta per le persone e più utile per il Paese”.