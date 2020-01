Salvini: si vergognano del Pd, in Emilia si vince. Bonaccini: noi avanti nei sondaggi

“Non saranno elezioni regionali, sarà una festa di popolo”, “avete sulle spalle un intero Paese che guarda a voi perché c’è un intero Paese che vorrebbe fare quello che in democrazia sarebbe normale”, ovvero votare. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Cesenatico (Forlì-Cesena) durante un comizio elettorale per le regionali in Emilia-Romagna. “Se si vince – continua – cambia la storia d’Italia e d’Europa”, nelle mani degli emiliano-romagnoli c’è la “possibilità di salvare la storia la cultura l’identità e il futuro di un intero continente”, perché “in ballo c’è una visione del mondo diversa”.

Gli replica il governatore e candidati del centrosinistra Stefano Bonaccini: “Mi dispiace Matteo Salvini, ma in tutti i sondaggi siamo davanti noi e cresciamo, come ti hanno detto tutti gli istituti demoscopici. Altrimenti non saresti qui tutti i giorni a sostituire la tua candidata. Solo che tu in Emilia-Romagna sei un ospite, peraltro sempre benvenuto, mentre io sono di casa”.

E conclude: “Il 27 gennaio tu tornerai comprensibilmente a Roma per il ruolo che ricopri, mentre io starò qui, perché questa è la mia terra e questa è la mia gente. In ogni caso conteranno i voti reali del 26 gennaio: lasciamo stare i sondaggi e provate a tirar fuori almeno un’idea per l’Emilia-Romagna, perché al momento siamo solo a selfie con gattini e fango sulla nostra regione. Avete brindato troppo presto, fidati”.

Controreplica del capo della Lega: “Mentre noi oggi con la Lega riempiamo le piazze romagnole di gente sorridente che vuole cambiare, Bonaccini si vergogna del Pd e rosica su facebook. Il 26 gennaio non saranno semplici elezioni, sara’ una festa di popolo e di partecipazione: dopo cinquant’anni, si cambia”.